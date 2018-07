Die Viechharmoniker lassen es ordentlich krachen

Megletzer Viechharmoniker – hinter diesem Wort steckt eine Mischung aus Pantomime, Kabarett, Slapstick und hin und wieder auch Klamauk. Gelacht werden kann zu allem. Und das nun schon seit 30 Jahren. Entsprechende Highlights aus diesen Jahren waren am Wochenende auf der Heimatbühne im Stillen Winkel zu erleben.

Es war im Februar 1988, als sich das siebenköpfige Team um Josef Bischofberger, das zuvor schon mehrere Showeinlagen bei unterschiedlichen Veranstaltungen absolviert hatte, zur Gründung der „Megletzer Viechharmoniker“ zusammenfand. Von da an ging es von Bühne zu Bühne. Und das laut Bischofberger „vom Schwarzwald bis ins Frankenland, vom Bodensee bis Tirol“. Wobei das Repertoire ständig erweitert wurde. In den letzten Jahren und nach 170 Auftritten wurde es ruhiger um die Komiker. Für einige von ihnen war die zeitliche Belastung zu groß geworden. Jetzt, zum 30-jährigen Jubiläum, wollten es die „Viecher“, wie sie oftmals genannt wurden, noch einmal wissen. An drei Abenden ließen sie es ordentlich krachen. Die „Allgäuer Komede“ glänzte mit Humorvollem „am laufenden Band“.

Die Eröffnung machten zwei Landstreicher (Josef Bischofberger und Thomas Bischofberger), die mittels deftiger Sprache über die neuesten politischen Ereignisse räsonierten und die sich über die Unterschiede zwischen österreichischen und deutschen Gefängnissen austauschten: „In Höchst eingesperrt zu sein, das bedeutet die Höchststrafe. In Hinzistobel dagegen kann man gleich neben dem Bett ins Internet einsteigen.“ Ob die beiden Typen nun vom Event-Manager (Simon Buchner) vertrieben wurden, weil man so feine Gäste wie Mister Clooney erwartete, ob der „EU-Experte“ (Herbert Drews) mit schönstem sächsischen Dialekt die umwelttechnischen Prüfungen vornahm oder eine Autofahrt zu allerlei Aufregungen Anlass gab: Die Rollenverteilung war goldrichtig gewählt. Das setzte sich so auch mit einem Aufeinanderprallen der Kulturen und damit dem Bedienen von Klischees im „Ristorante di Giuseppe“ fort. Der Koch (Giuseppe De Martin) bereitete ein weinseliges Huhn vor und musste vor jedem Blick in den Backofen erst einmal testen, „ob der Wein korkt“. Während die anwesenden Bauern von ihren Mägden schwärmten und die Jäger sich um das Für und Wider eines Wolperdingers stritten, erfreut Chef Luigi (Fritz Kresmar) das illustre Völkchen mit italienischem Gesang.

Nach der Pause war es vor allem das pantomimisch dargestellte Leben und Treiben in der „Schneiderei Tuchowski“, das an die Zeit der Stummfilme in den 1920er-Jahren erinnerte. Hier zeigte sich ebenso das schauspielerische Talent der Akteure wie auch deren Begabung für die Situationskomik. Der absolute Knüller war die Erstellung einer Rechnung für den immer mehr und mehr in Verzweiflung geratenen Kunden. In Windeseile flogen die Finger des Buchhalters über den „Typewriter“. Schließlich fand sich das Megletzer Kurorchester zusammen und glänzte weniger durch brillantes Spielen denn durch komödiantische Einlagen. Josef Bischofberger erwies sich einmal mehr als alle Fäden in der Hand haltender „Dirigent“.

Bleibt noch Bernhard Schele zu erwähnen, der nicht nur den Gesang mit seinem Akkordeon begleitete, sondern auch instrumental zu begeistern wusste. Und so richtig hoimelig wurde es, als das Schlusslied in die Nacht entführte: „Wir danket euch sehr, kommet mal wieder her – in den Winkel vom Eglofser Dorf.“