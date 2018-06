„Die teuerste Baustelle in der Geschichte Argenbühls“

Rund zwei Millionen Euro mehr als veranschlagt sollen die Arbeiten rund um die neue Gemeinschaftsschule in Eglofs kosten. Im ursprünglichen Vorentwurf hatten die Architekten noch vier Millionen Euro berechnet. „Wir sind zunächst von einer Erweiterung ausgegangen“, sagte Architekt Paul Rupf-Bolz vom Architektenbüro GMS in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Nach mehreren Gesprächen mit der eigens für die neue Schule eingerichtete Arbeitsgruppe hätten sie jedoch festgestellt, dass es mehr als das ist: eine „heftige Veränderung“, so Rupf-Bolz.

Konzept schreibt mehr Platz vor

Der Architekt stellte im Planungsvorentwurf die genauen Änderungen für das Schulgebiet vor. So sollen einerseits die bereits bestehenden Gebäude saniert beziehungsweise umgestaltet werden. Andererseits soll südwestlich von Schulgebäude und Anbau ein Neubau entstehen. „Wir hatten auch zuerst gedacht, das Ganze wird etwas kleiner“, sagte Paul Rupf-Bolz. Das Konzept der Gemeinschaftsschule machte den Planern jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Dieses Konzept sieht vor, dass sich jeweils zwei Klassen einen zusätzlichen Kursraum von 40 Quadratmetern teilen. Das bedeutet bei sechs Jahrgangsstufen mit je zwei Klassen 240 Quadratmeter mehr. „Das ist der Grund, warum es sich so groß entwickelt hat“, so Rupf-Bolz.

Neubau in vorhandener Fläche

Die sechs Millionen Euro teilen sich auf in die Baumaßnahmen des Neubaus (etwa 3,4 Millionen Euro), in den Umbau des Hauptgebäudes im südlichen Bereich (etwa 800 000 Euro) und in den Umbau des Eingangsgebäudes (etwa 1,8 Millionen Euro). Gerade das Eingangsgebäude sei besonders sanierungsbedürftig, sagte Rupf-Bolz. „Wir haben eine Fassade, die ist nichts mehr wert, die müssen wir komplett neu machen“, sagte er. Im Prinzip sei es ein Neubau in einer vorhandenen Fläche. In den sechs Millionen Euro noch nicht mit enthalten sind allerdings Kosten für zum Beispiel die Belüftung.

Zuschuss über Fachförderung

Großes Entsetzen im Gemeinderat gab es bei der Kenntnisnahme dieses Planungsvorentwurfs nicht. Bürgermeister Josef Köberle war sich aber sicher, „dass es bei manchem einen Atemstillstand gegeben hat“. Man brauche Zeit, darüber nachzudenken. Köberle bat die Gemeinderatsmitglieder ausdrücklich, sich zu überlegen, was man an der Planung noch ändern könnte. „Mit diesem Entwurf haben wir eine Größenordnung erreicht, bei der es nicht anders geht, als zu hinterfragen.“ Auch werde der Vorentwurf erneut in der Arbeitsgruppe erörtert.

„Das ist wahrscheinlich die teuerste Baustelle in der Geschichte der Gemeinde“, sagte Ratsmitglied Josef Jehle (CDU). Auf seine Nachfrage sagte Josef Köberle, dass es einen Zuschuss von etwa 1,5 Millionen Euro über die Fachförderung gebe und eventuell noch Unterstützung aus dem Ausgleichsstock.

Um die Kosten für den Ganztagesbereich ging es Roland Kempter (CDU). „Die dürfen wir nicht unterschätzen“, warnte er.

Die Frage, ob stets alle Klassenräume benutzt würden, verneinten Köberle und Rupf-Bolz, doch Köberle betonte, es sei wichtig, nicht in diesem Bereich zu kürzen, da es sehr wichtig sei, Schulraum zu schaffen.

„Wir müssen die akute Raumnot so schnell wie möglich abstellen. Das neue Gebäude ist Pflicht, und wir können weder die Größe noch die Funktion ändern“, sagte Köberle. Über den Umbau der bisherigen Schulgebäude könne man diskutieren und die Frage stellen: „Was können wir halten, was nicht?“

Zwischenlösung möglich

Zur Umnutzung des Eingangsbereich sei es wichtig, sich zu fragen: „Was können wir uns im Ganztagesbereich wirklich leisten?“ Möglicherweise gebe es auch eine Zwischenlösung zwischen der jetzigen Lage und dem ursprünglich gesetzten Ziel.

Im Eingangsgebäude sollen eine 70 Plätze fassende Mensa, ein Café und die Ganztagsbetreuung ihren Platz finden. Außerdem wird es so umgebaut, dass ein Aufzug installiert und somit die Inklusion gewährleistet werden kann. Der Verwaltungsbereich im unteren Stock des Anbaus bleibt bestehen. Der obere Stock hingegen soll in Kursräume umgebaut werden. Der Neubau ist ausschließlich für Klassenzimmer, Kurs- und Fachräume gedacht. „Das ist der Idealplan, keine Übertreibung“, sagte Köberle.

Die Sicht aus dem Panoramabad, das direkt neben dem Schulgelände liegt, werde nur bedingt durch den Neubau eingeschränkt. „Das Panorama wird noch vorhanden sein“, versicherten Josef Köberle und Paul Rupf-Bolz.