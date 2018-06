Ballone hinterlassen traumhafte Bilder

Der Eglofser Feuerzauber mit Ballonen aus ganz Europa hat in vielen Herzen und Köpfen traumhafte Bilder hinterlassen. Bereits im elften Jahr hat dieses Event vielen Piloten und Gästen einmalige Erlebnisse beschert. Bis zu 50 Ballone schwebten jeden Morgen am Himmel über Eglofs.

Höhepunkt der Veranstaltung war das Tagesprogramm des Maifeiertags am Festplatz in Eglofstal. Bei Bewirtung, Musik und buntem Kinderprogramm bildete ein am Boden liegender, aufgeblähter Ballon den Mittelpunkt. Eine Oldtimerparade in dieser Ballonhülle war für viele Besucher ein großer Augenschmaus. Auch ARD-Wettermann Sven Plöger besuchte die Eglofser Ballonfahrer und begrüßte die frisch gewählte Miss Meckatzer, Anna Broger aus Tettnang. Diese feierte in Eglofs Premiere mit ihrem ersten Amtsantritt, gab Interviews, Autogramme, spielte Glücksfee bei der Verlosung und war im Meckatzer Ballonkorb von vielen Fotografen umringt.

Die Faszination Ballonsport

Luftballonweitflug, Malwettbewerb, Kinderschminken, Losverkauf, Drachenfliegen, Sensenmähen, Babyballone und eine unterhaltsame Moderation mit prominenten Ballonfahrern machten dem Publikum bis in den späten Abend die Faszination Ballonsport erlebbar.

Abgerundet wurde das Programm von den Eglofser „Heublechlern“ mit Blasmusik und von den Adelegger Alphornbläsern mit ihrem Konzert.

Sven Plöger stieg beim stellvertretenden Vorsitzenden des BSC und Piloten Reimar Schmid zu einer Sonnenuntergangsfahrt in den Ballonkorb, und bei Einbruch der Dunkelheit bereiteten sich zahlreiche Ballonfahrer auf das große Allgäuglühen vor. Mittendrin der Disco-Ballon mit seinen farbigen Leuchtschlangen, den der BSC-Voralpenland im vorigen Jahr selbst entwickelt, gebaut und vorgestellt hatte. Begleitet wurden die glühenden Ballone von den Tandava-Feuermädchen, die Feuerseile und -stäbe in kunstvollen Figuren schwangen. Inspiriert von mystischen Klängen und Percussion entführten sie die Besucher mit ihrem Feuertanz in eine ganz besondere Welt.

Am Freitagabend war dann das Babyballonglühen mit Sonderformen auf dem historischen Eglofser Dorfplatz. Diese einmalige Kulisse mit dem gotischen Brunnen gab der faszinierenden Show eine tief berührende Atmosphäre und verzauberte die Zuschauer.

Doch nicht nur das Feuer der Nacht zog die Besucher an. Besonders im Morgenlicht gaben die vielen bunten Kugeln am Himmel über Eglofs einzigartige Bilder ab. Alpenrandfahrten über gelbgrünen Wiesen mit Sicht auf die verschneiten Berge und den Bodensee sind selbst für viel und weit gereiste Ballonfahrer ein ganz besonderes Erlebnis. (hs)