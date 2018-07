Anita Frommknecht führt Heimat- und Trachtenverein an

Auch Konrad Tschöll stellt sich nach 18 Jahren als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Ihm und Stefan Milz wurde Dank und Anerkennung für die wertvolle Vereinsarbeit in der Führungsebene ausgesprochen. Neue Vorsitzende ist Anita Frommknecht, zu ihrem Stellvertreter wurde Klaus Reischmann gewählt.

Außerdem wurden gewählt: Schriftführer Simon Milz, Kassierin Gabriele Mayinger, Vorplattler Markus Mayinger, stellvertretender Vorplattler Gerhard Reischmann, Jugendleiterin Gabriele Mayinger, stellvertretende Jugendleiter Dagmar Mayinger und Klaus Reischmann sowie die Beisitzer Konrad Tschöll, Stefan Milz und Christine Fessler.

Die bisherige Schriftführerin Anita Frommknecht ließ in einem ausführlichen Protokollbericht das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Von den über 50 Terminen gehörten der 20. Musikalische Nachmittag in Eglofs, das Goißlertreffen in Maierhöfen, der Stadelabend am Badsee Beuren, das Musikfest in Christazhofen und der Heimatabend in Kluftern zu den Highlights. Gabriele Mayinger legte einen positiven Kassenbericht vor.

Der bisherige Vorsitzende Stefan Milz brachte seinen Stolz auf den Verein zum Ausdruck, der seiner Meinung nach „gut aufgestellt ist“. Angefangen vom Schuhplatteln und Tanzen über das Goißelschnalzen und Glockenspielen bis hin zum Alphornblasen könne den Gästen immer ein vielseitiges Programm geboten werden.

Vorplattler Markus Mayinger freute sich darüber, dass der Trachtenverein Eglofs inzwischen der zweitgrößte Gebirgstrachtenverein im Bodenseegauverband sei Er lege Wert darauf, dass sich der Trachtenverein auch bei örtlichen Veranstaltungen präsentieren könne. Lob erhielt auch der stellvertretende Jugendleiter Klaus Reischmann und seine 13-köpfige Jugendgruppe, die dafür sorge, dass der Nachwuchs bei den Syrgensteinern gesichert ist.

Stellvertretend für die Versammlung verkündete Alfons Kempter im Anschluss an die einzelnen Berichte die einstimmige Entlastung des Vorstands.