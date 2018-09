In der Grundschule Ebersbach sind in diesem Jahr 15 Erstklässler eingeschult worden. Mit dem erfrischenden Lied „Hip, hop, Schule ist top“ wurden die Schulanfänger von den Drittklässlern in der Seebachhalle empfangen.

Schulleiterin Susanne Binder begrüßte die Erstklässler sowie deren Eltern und Gäste sehr herzlich. Die Drittklässler haben das Theaterstück „Die kleinen Leute von Swabedo“ aufgeführt. Der Inhalt: Ein fieser Kobold sät mit seinen Zweifeln Zwietracht und Misstrauen unter der Gemeinschaft der Swabedos, die sich immer mit einem warmen weichen Pelzchen beschenken, wenn sie sich treffen. Die Swabedos wurden immer trauriger. Die Pelzchen galten nur noch als Zahlungsmittel. Ein Lied mit einem Solovortrag brachte dies sehr treffend zum Ausdruck. Zum Glück gab es Swabedoding, die sich für das freundliche Miteinander eingesetzt hat und so die ganze Gemeinschaft wieder zu ihrem fröhlichen Umgang bringen konnte. Dies soll auch der Wunsch für die neuen Schüler und Schülerinnen sein, dass es sich für alle lohnt, wenn man mutig ist und sich für ein gutes Miteinander einsetzt.

Gemeindereferentin Anja Hermle verknüpfte die Geschichte mit der Botschaft der Bibel. Gemeinsam mit der zukünftigen Religionslehrerin begleitete sie den geistlichen Impuls zum Schulanfang. Besonders Kinder seien von Gott geliebt und für ihn wichtig. Anschließend segnete sie jedes Kind. Die Kinder erhielten eine Einladung und Erinnerungskarte des Kinderkirchteams. Das Segenslied „Vom Anfang bis zum Ende“ wurde gemeinsam mit allen gesungen.

Im Anschluss daran grüßte Angela Eisele, die Leiterin vom Kinderhaus St. Elisabeth, die Kinder zum Schulanfang. Sie hatte ein Paket mitgebracht, das von den Kindern ausgepackt wurde und neben Bonbons eine Kerze enthielt, die im Klassenzimmer einen Platz finden soll, als Erinnerung und Veränderung der Rituale aus dem Kinderhaus.

Zum Schluss verabschiedeten sich die Erstklässler von ihren Eltern in ihr Klassenzimmer zur ersten Unterrichtsstunde. Der Elternbeirat schaffte mit Kaffee, Hefezopf und verschiedenen Getränken einen gemütlichen Rahmen, in dem die Eltern in der Seebachhalle die Zeit überbrücken und für Gespräche nutzen konnten.