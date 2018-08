Zwölf Feen spenden letzten Erlös des Narrenblättles

Nach 15 Jahren verantwortungsvoller Tätigkeit im Dienste lokaler Berichterstattung geht das Redaktionsteam des Ebenweiler Narrenblättles in den Ruhestand. Seit 2003 kommentierten die zwölf Feen dörfliche Pleiten, Pech und Pannen in einem alljährlichen Rückblick im Narrenblättle. Die letzte Spende aus dem Erlös des Narrenblättles geht laut Pressemitteilung an die Hospizgruppe Altshausen und den neuen Spielplatz in Ebenweiler.

In jährlich wechselnden, stets einheitlichen Kostümen auftretend, ist die Gruppe seit 1998 heiterer Bestandteil der Ebenweiler Fasnet. Den in 15 Jahren stetig wachsenden Erlös ihres Narrenblättles spendeten sie gemeinnützigen Einrichtungen. Nach den Vereinen Frauen und Kinder in Not, Brennnessel oder dem Kinderhospiz St. Nikolaus und Clinic Home Interface hatten sie beschlossen, den diesjährigen Rekorderlös von 2257 Euro den jüngsten und den ältesten Bürgern ihrer Heimatgemeinde zu widmen. Zur Spendenübergabe hatte Bürgermeister Brändle neben den Feen auch Anette Oelhaf, Einsatzleiterin der Hospizgruppe Altshausen mit Aloisia Russmann und Ursula Hierling – beide seit der Gründung 1998 dabei – eingeladen. Die Spende von 1300 Euro wird die Gemeinde für einen Wackelelefant und ein Stufenreck auf dem Spielplatz beim Sportgelände verwenden.

Anette Oelhaf stellte die Arbeit der inzwischen zehn ehrenamtlichen Mitglieder der Hospizgruppe vor. Nahezu 500 Stunden jährlich widmen sie Schwerkranken und Sterbenden und vielfach auch deren Angehörigen. Die Spende von 970 Euro wird zur Finanzierung der Hospizvorbereitungskurse des Caritasverbands, für Kilometergeld der Begleiter zu ihren Einsätzen und für ihren Jahresausflug verwendet.

Christine Schreiber ruft laut Mitteilung die nächste Generation auf, mit einem neuen Team und neuen Ideen die Tradition des Narrenblättles weiterzuführen.