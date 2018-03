Vereinsheim der Narren in Ebenweiler ist schuldenfrei

Ein schuldenfreies Vereinsheim hat der Kassierer des Fördervereins Rainer Munz bei der Hauptversammlung der Ebenweiler Narrenzunft Galgenweibla an seine Nachfolgerin übergeben. Das Amt bleibt in der Familie, einstimmig gewählt wurde seine Frau Anna.

In der Versammlung blickte zunächst der Förderverein auf die alljährlich anstehenden Veranstaltungen zurück: Fasnet-Kinderball, Maibaum-Stellen, US-Car-Treffen, der gemeinsame Einsatz mit dem Sportverein auf dem Blauen Platz beim Ravensburger Rutenfest, und – 2017 zusätzlich – der 25. Geburtstag der Galgenweibla, wobei der Förderverein jeweils Teilbereiche der Bewirtung übernahm, deren Erträge am Jahresende als Spende – 2017 waren es 8000 Euro – an den Hauptverein übergehen.

Mit berechtigtem Stolz berichtete Rainer Munz, seit Gründung des Fördervereins 2004 dessen Kassierer, von insgesamt 46 000 Euro, die der Zunft in diesen 13 Jahren zugeflossen seien. Nicht zuletzt dank dieser regelmäßigen Zuwendungen konnte zum Jahresende 2017 das seinerzeit für den Erwerb und Umbau des Vereinsheims „Haus des Brauchtums“ aufgenommene Darlehen mit einer letzten Rate getilgt werden. Da Munz damit sein persönliches Ziel, seinem Nachfolger ein schuldenfreies Vereinsheim zu übergeben, erreicht hat, kandidierte er bei den anschließenden Neuwahlen nicht mehr. Einstimmig gewählt übernahm seine Frau Anna die Kassenführung. Ebenfalls einstimmig wurden Daniel Birkenmaier als Vorsitzender und Manuel Sicka als einer der Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt.

Martin Boos, Zunftmeister des Hauptvereins, wird das Jubiläumsjahr 2017 als besonders arbeitsintensiv, aber auch von bereichernden Momenten geprägt, in Erinnerung behalten. Mit Erfolg meisterten die insgesamt 167 Mitglieder der beiden Vereine mit Bravour die vielfältigen Herausforderungen der Organisation des Zunftmeisterempfangs mit Vertretern aus über 40 befreundeten Zünften und des anschließenden großen Umzugs von 54 Gruppen durch Ebenweiler.

Auch im Hauptverein standen partielle Wahlen an, die Florian Buck als Vizezunftmeister, Andrea Zembrod als Griffelspitzerin (Schriftführerin) sowie Thomas Oelhaf und Peter Rimmele als Zunfträte jeweils einstimmig bestätigten. Von Bürgermeister Tobias Brändle beantragt, wurden beide Vorstandsgremien ohne Gegenstimme entlastet.