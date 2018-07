Staedele schaute aufs Maul und ins Herz

Mit einem heiter-besinnlichen Abend gedachte Ebenweiler seines großen Sohnes – Rolf Staedele, der am 15. Mai 90 Jahre alt geworden wäre. Von 1986 bis zu seinem Tod 2006 lebte er in der Gemeinde und war mit seiner bescheidenen, stets freundlichen Art allseits beliebt. Neben Freunden und literarisch Interessierten aus der Region füllten viele Ebenweiler und alle früheren Nachbarn den Saal.

In Stuttgart geboren, in München aufgewachsen und zur Schule gegangen, als Abiturient ausgezogen, sein Vaterland zu verteidigen, mehrfach verwundet, sammelte Rolf Staedele nach Kriegsende erste berufliche Erfahrungen in verschiedenen Redaktionen der Schwäbischen Zeitung. Daneben engagierte er sich in der Erwachsenenbildung und arbeitete 25 Jahre als Bildungsreferent für Strafgefangene in den Vollzugsanstalten Ulm und Ravensburg. Erst fast 60-jährig wandte Staedele sich schließlich der Mundartliteratur zu. Seine Bücher wie „Do sieh’sch en Berg…“, „Du Adam, sait d’Eva…“, „Do schaffsch ond schaffsch…“ fanden eine große und treue Lesergemeinde. Meist ohne Reim bedient sich Rolf Staedele meisterhaft der feinen Nuancen, der Vielfalt seiner schwäbischen Muttersprache, um seinen Mitmenschen mit verständnisvoller Zuwendung aufs Maul und ins Herz zu schauen.

Für das Programm des Abends hatten die Organisatoren Barny Bitterwolf, langjähriger Freund und künstlerischer Weggefährte Staedeles, gewonnen. Dem wieder aufgefundenen Manuskript eines mit dem Autor gemeinsam gestalteten Abends folgend, erweckte Bitterwolf, assistiert von Hans-Peter Hirthammer und Clemens Frede, Gedichte und Prosa aus Staedeles Werk zu neuem Leben. (bz)