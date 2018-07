Sportler messen sich beim Ebenweiler Triathlon

Beim 29. Ebenweiler Triathlon war die Liste der für den Kilgus-Cup gemeldeten Teams mit sieben Herren-Mannschaften, zwei gemischten Mannschaften und einer Damen-Mannschaft nur kurz.

Den ersten Platz belegte in der Gesamtzeit von 01:30:50 Stunden das Team BSG-ZF-Sport. Dazu gehörten Frank Kanon auf der Schwimmstrecke mit 13:06 Minuten, Tobias Riess mit 31:45 Minuten auf dem Rad und Fabian Riess mit 19:01 Minuten für den Lauf. Gerd Frank vom Team L-Getränkemarkt schwamm Tagesbestzeit mit 12:36 Minuten. Andres Rodriguez (BSG Andritz-Hydro) radelte mit 31:02 Minuten am schnellsten und Christian Weißenberger (AuMSC-Herren) lief Tagesbestzeit mit 18:33 Minuten. Vom AuMSC-Damen, der einzigen Damenmannschaft, schwamm Beatrix Wenrich 13:31 Minuten, Stefanie Seitz fuhr die Radstrecke in 37:35 Minuten und Meike Malassa lief 25:22 Minuten.

Auf olympischer Distanz erreichte bei den Einzelwettbewerben von 42 gestarteten Herren Kilian Obermeyer aus der Altersklasse zwei vom LTC Wangen mit 02:02:20 Stunden Rang eins. Tagesbestzeit schwamm Mario Weise (AK4, TRI-Club Vaduz) mit 26:15 Minuten. Schnellster auf dem Rad war mit 01:01:19 Stunden Christof Briegel (AK1, SG Niederwangen). Stefan Laubel (AK4, TV Memmingen) war mit 34:01 Minuten der schnellste Läufer. Bernd Holz (LBBW Bank), aus AK 60 ältester Teilnehmer, schaffte alle drei Disziplinen in 02:43:59 Stunden. Auf der Kurzdistanz der Herren erreichte Daniel Blum (AK4, Radcult) mit 01:01:07 Stunden Gesamtzeit Platz eins. Mario Lutz (AK1 ‚ Mengens Triathleten) schaffte mit 12:06 Minuten die Tagesbestzeit der Schwimmer. Tobias Vater (AK2, ASC Konstanz) radelte mit 31:44 Minuten und lief mit 17:55 Minuten jeweils Tagesbestzeit. Von vier Teilnehmern aus der Altersklasse 65 schaffte Wolfgang Brack (SV Herlazhofen) mit der Gesamtzeit von 01:21:47 Stunden Rang 48 von 79 Gestarteten.

Auf der olympischen Distanz war Julia Heckmann (AK4, Team UltraSports) mit Tagesbestzeit 01:17:25 Stunden auf dem Rad und einer Gesamtzeit von 02:40:49 Stunden Schnellste. Martina Kraus (AK2, ALZ Sigmaringen) schaffte mit 34:57 Minuten Tagesbestzeit auf dem Rad, und Melissa Leutz erreichte mit 45:10 Minuten die Tagesbestzeit der Läuferinnen. Silvia Schmid (AK60, LG Steinlach) meisterte als älteste Teilnehmerin die olympische Distanz in 03:15:35 Stunden.

Die Kurzdistanz der Damen gewann Leonie Kapitel (AK2, DAV Ravensburg) mit – jeweils Tagesbestzeit – 34:48 Minuten auf dem Rad, 22:04 Minuten beim Laufen und 01:11:23 Stunden Gesamtzeit . Schnellste Schwimmerin des Tages war Magdalena Zlimnig (SK1, TRI-Team Lustenau) mit 14:00 Minuten. Auch auf der Kurzdistanz der Damen gab es zwei Teilnehmerinnen aus AK 55: Mit 01:22:41 Stunden erreichte Susanne Mortier (Tri-Team Bad Saulgau) Rang sechs unter 15 Gestarteten.