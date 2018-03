Sammlertrupps durchstreifen die Natur

Große und erfreulich viele kleine Hände sind pünktlich zur Karwoche zu Ebenweilers alljährlicher Wald- und Wiesenputzete ausgerückt.

Zwar sind in die Abfallgebühren Sperrmüllabfuhren integriert und auch Wertstoffhöfe vorhanden, aber dennoch entsorgen manche Zeitgenossen so manches in der Natur: Von prall gefüllten Mülltüten über abgefahrene Reifen bis zur alten Matratze. Oft liegt dieser Unrat entlang unübersichtlicher Straßenabschnitte und an einsamen Waldwegen.

Vom Bauhof organisiert und in Begleitung von Bürgermeister Tobias Brändle durchstreiften drei Sammeltrupps Ebenweilers ortsnahe Umgebung, damit Osterspaziergänger ungetrübte Freude an der erwachenden Natur haben können. Nur die gefüllten Hundekotbeutel, die Tierfreunde immer wieder am Straßenrand deponieren, dürften noch seltener werden.