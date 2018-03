Rosenmontagsball etabliert sich in der Dorffasnet wieder

Seit er vor einigen Jahren wiederbelebt worden ist, ist der Rosenmontagsball inzwischen zum festen Termin der Dorffasnet in Ebenweiler geworden.

Ein von Bürgern für die Bürger gestaltetes kunterbuntes Programm erwartete die Besucher auch dieses Jahr im Sonnenhof. Angereichert durch allerlei Geschichten aus dem dörflichen Alltag. Die Moderatoren Sonja und Werner, unterstützt von DJ Olli, führten durch den Abend. Tanzende Vampire in malerischen Kostümen eröffneten das Programm. Gefolgt von einem „Duo infernale“, das mit allerlei Zaubertricks und Taschenspielereien überraschte.

Eine graziöse Tanzmaus namens Josef vermittelte anhand praktischer Beispiele und gekonnt gereimt Grundkenntnisse bezüglich klassischer Ballettfiguren wie Pirouette und Spagat. Ein „Schnattersextett“ lüftete in musikalischen Reimen das Geheimnis der Herstellung original schwäbischer Spätzle und wurde ebenfalls von Ebenweilers dorfeigenem Gotthilf Fischer unterstützt.

Drei Herren erwirkten mit drei sehr verschiedenen, aber dennoch zusammenhängenden Geschichten ihre Aufnahme in himmlische Gefilde. Mit „Unterm Dach, da hat der Sperling seine Jungen….“ animierte Stefan von den Galgenweibla ton- und taktsicher den Saal zum Mitsingen. Ein Endzwanziger und ein Jungvierziger erzählten besorgt von der Diagnose der Vorsorgeuntersuchung. Schließlich lud die komplette kommunale Hierarchie per Playback zum Verreisen ein: in die Schweiz, nach Italien, Moskau, Ungarn, mit der Feuerwehr nach Hawaii und mit Indianerhäuptling Tobi in den Wilden Westen.

In heimische Gefilde zurückgekehrt, dankte der Bürgermeister neben den Künstlern ganz besonders auch den vielen Helfern, die hinter der Bühne, am Tresen, in der Küche oder zuständig für Ton und Licht zum Gelingen des Abends beigetragen hatten.