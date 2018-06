Rollen sind allen auf den Leib geschrieben

Intensive Probenarbeit aber auch sichtliches Vergnügen prägen die letzten Tage vor der Premiere des Freilichtspiels des Ebenweiler Theäterles. Ermutigt durch die großen Erfolge der „Geschichte der Katharina Böschin“ 2009 in Ebenweiler und „Hermann der Lahme“ 2013 in Altshausen hat Jutta Golitsch ein besonderes Schmankerl zur Feier des 25-jährigen Bühnenjubiläums der rührigen Laienspieler ausgewählt.

Die Autorin, Theaterpädagogin und Regisseurin hat ihrer Truppe frei nach Johann Nestroys „Talisman“ eine Mundartkomödie „s’Glück ischt a hoarige Sach“ auf den Leib geschrieben. Schon bei der Entstehung des Stücks hatte sie für jede Rolle einen bestimmten Spieler im Fokus, dessen Darstellung sie von der ersten Probe bis zur Premiere bis ins Detail begleitet. Das macht – ideal für Autor, Schauspieler und Publikum – jeden Protagonisten so authentisch. Diese Voraussetzungen, ein hoch motiviertes technisches Team im Hintergrund, farbenprächtige Kostüme, die Mitwirkung der Ebenweiler Musikkapelle und die Gestaltungsmöglichkeiten des Dorfplatzes vor dem Sonnenhof als Bühne versprechen einen rundum lohnenden Abend.

Der Vorverkauf für die Vorstellungen am Donnerstag, Freitag und Samstag, 8. bis 10. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 11.Oktober, um 18.30 Uhr, findet bei Schreibwaren Grünhagel in Altshausen, bei der Schwäbischen Zeitung Karlstraße 16 in Ravensburg, bei HC-Media-Shop Rathausplatz 2 in Weingarten sowie im Internet unter www.reservix.de statt.

Eine Karte für das Freilichtspiel kostet 18 Euro. Der Eintritt wird erstattet, wenn die Freilichtaufführung ganz oder vor Ablauf von 30 Minuten Spielzeit abgesagt oder abgebrochen werden muss. Allwetterkarten für die ersatzweise ganze oder teilweise Indoor-Aufführung im Sonnenhofsaal kosten 21 Euro. (bz)