Noch freie Plätze beim Ebenweiler Triathlon

Bei der 25. Veranstaltung des Volkstriathlons vom SV Ebenweiler sind an beiden Wettkampftagen noch Startplätze frei. Am Samstag, 12. Juli, startet um 16 Uhr der Staffeltriathlon um den begehrten Kilgus-Cup. Eine Staffel besteht aus drei Personen. Die Erste Person schwimmt die 750 Meter im Ebenweiler Weiher, übergibt an die zweite Person, die die zehn Kilometer lange Radstrecke zweimal abfährt. Nach dem abschlagen startet die dritte Person auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke. Sieger des Kilgus-Cups ist die Mannschaft, welche am schnellsten alle drei Disziplinen absolviert hat. Es erfolgt eine getrennte Wertung für reine Damenmannschaften. Alle Teilnehmer des Staffeltriathlons erhalten zudem ein FinisherT-Shirt.

Ideal für Anfänger, Fortgeschrittene oder einfach jemanden, der in den Triathlonsport hineinschnuppern will, ist der Volkstriathlon am Sonntag, 13. Juli. Dieser startet um 10. Uhr. Beim Volkstriathlon werden zwei verschiedene Strecken angeboten. Zum einen die Olympische Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen oder die kürzere Volkstriathlon Strecke.Hier werden 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren sowie 5 Kilometer Laufen absolviert. Auf die drei Zeitbesten jeder Altersklasse warten Sachpreise.

Anmeldungen sind online bis Freitagnachmittag möglich, danach nur noch nach telefonischer Absprache unter 0175-23 129 16.

Weitere Informationn gibt es auf der Internetseite www.ironmanli.de.