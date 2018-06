Musiker spielen anspruchsvolle Stücke

Das Jahreskonzert des Musikvereins Ebenweiler ist traditionell sehr gut besucht. Dieses Jahr mussten sogar kurzfristig zusätzliche Tische und die allerletzten Stühle herbeigeschafft werden, um alle Gäste unterzubringen.

Der musikalische Nachwuchs aus Fronhofen und Ebenweiler – 32 Jugendliche spielen in der „Juka Young blood“ – eröffnete den Abend mit „Alpine Adventure“ von Michael Oare. Der Zusammenschluss der beiden Jugendkapellen hat sich in den zurückliegenden beiden Jahren gemeinsamen Musizierens bewährt.

Fabian Lutz, der in Ebenweilers Kapelle aufgewachsen ist, hat das in allen Registern gut besetzte Ensemble fest im Griff. Dank einer pädagogisch klugen Programmwahl erarbeitet die junge Truppe erstaunlich anspruchsvolle Stücke mit sichtlicher Freude: Michael Sweeneys Arrangement von „Mercy, mercy, mercy…“ zum Beispiel oder mit Spezialeffekten gespickte Partien aus der Filmmusik zu „Tarzan“. Ein temperamentvoller Cha Cha Cha als Zugabe beendete den von Marcel Scheffold kommentierten Beitrag der Jugendlichen, den das Publikum mit aufrichtigem Beifall honorierte.

Auf der Bühne wird es eng

Anschließend drängten sich die 53 Mitglieder der Erwachsenenkapelle auf der Bühne, die durch ein beeindruckendes Aufgebot rhythmischer Instrumente eingeengt war. Verstärkt wurde die Kapelle von fünf Gasthornisten. Daniel Kieble hatte mit der ausschließlich aus Laien bestehenden Kapelle ein Programm erarbeitet, das neben Fleiß und konsequentem Probenbesuch auch hohe musikalische Anforderungen stellte. Zu hören war James Hosays Ouvertüre zu „Valhalla“, die mit ihren Kontrasten zwischen Fortissimo-Fanfarenpassagen und zartestem Andante an Richard Wagner erinnerte. In Jacob de Haans Komposition „Border Zone“ zeigten die Musiker, dass sie wechselnde Tempi beherrschen.

Der Aulendorfer Jubiläumsmarsch „Ewige Freunde“ leitete über zu Auszügen aus der Filmmusik zu „Robin Hood“, dem Spielfilm mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Lyrisch anmutende Soli einzelner Register wechselten in der für symphonisches Orchester konzipierten Komposition mit kompliziert ineinander verflochtenen Rhythmen.

Mit sichtlichem Vergnügen kündigte Reinhold Lutz – er begleitete das Programm mit heiteren Kommentaren – Johann Strauß’ „Annenpolka“ an. Vor wenigen Wochen hatte die Kapelle mit ihr das Open-Air-Spiel des Ebenweiler Theäterles musikalisch umrahmt. Vielen im Saal, die dabei mitgewirkt hatten, juckte es bei den munteren Tanzrhythmen in den Füßen. Ohrwürmer der Sechziger- und Siebziger-Jahre von James Last und Udo Jürgens leiteten über zu Jan van de Roosts „Canterbury Chorale“, der das eigentliche Programm beendete. Als Zugabe folgte noch der „Bayrische Defiliermarsch“, bevor ganz am Ende Variationen von „Oh du fröhliche“ die Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmten.

Cornelia Lutz gratulierte im Namen des Vorstands dreizehn Neulingen zum ersten Auftritt in der Jugendkapelle und sieben weiteren zum Aufstieg in die aktive Kapelle. Anstecknadeln und ein kleines Geschenk gab es für sechs Absolventen des D1-Kurses und für drei, die den D2-Abschluss erreicht haben.