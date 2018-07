Kreisvorsitzender dankt Musikern für ihre Treue

Blasmusik vom Feinsten hat s Musikverein bei seinem traditionellen Jahreskonzert geboten. Dirigent Hermann Stehle, bekannt für anspruchsvolle Probenarbeit, hatte den 64 Aktiven des Orchesters in den zurückliegenden Wochen nichts geschenkt. Auf das Ergebnis konnten alle Beteiligten mit Recht stolz sein.

Das kontrastreiche Programm aus klassischer und moderner Musikliteratur, konzertant oder traditionell interpretiert, begeisterte die treue Fangemeinde im bis auf den letzten Platz besetzten Sonnensaal. Zunächst jedoch präsentierte Hubert Lutz die Jugendkapelle, in der er seit vielen Jahren dem Nachwuchs des Vereins das Rüstzeug für den Übergang ins Orchester der Aktiven vermittelt.

Dieses Jahr schafften dies Larissa Zimmermann, Anna Martin, Sarah Schnell, Carmen Gindele, Sandra Neuner, Dario Wahl und Manuel Utz. Großen Beifall erntete Fabian Lutz bei seinem Debüt als Dirigent. Nach bestandener D-3-Prüfung im vergangenen Sommer leitete er taktsicher und sehr engagiert zwei Beiträge der Jugendkapelle.

Temperamentvolle Stabführung

Die Aktiven stellten sich mit Steven Reinekes „Sedona“ vor, einer Komposition, die hohe Ansprüche insbesondere an die Solopartien stellt. Von Maria Gläser kommentiert wurden unter Hermann Stehles temperamentvoller, dennoch sehr präziser Stabführung James Swearingens „Seagate Ouverture“, „Emotionen“ von Kurt Gäble, „Adventure“ von Markus Götz und eine Auswahl von Melodien aus dem Musical „Starlight Express“ zum musikalischen Genuss.

Vorstand Reinhold Lutz, der eingangs Bürgermeister Obermeier, Diakon Schillinger, Gemeinderäte und Vertreter der Vereine sowie eine Delegation der Musikerfreunde aus dem schweizerischen Abtwil begrüßt hatte, überließ nun das Rednerpult dem Kreisvorsitzenden des Blasmusikverbandes, Reinhard Coppers, der acht Musiker für zehn Jahre und zehn Aktive für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein mit Ehrennadeln auszeichnete. Über goldene Ehrennadeln und Anerkennungsurkunden freuten sich Renate Lutz (30 Jahre) -- sie war eines der ersten weiblichen Mitglieder --, sowie für 40 Jahre Franz Köberle und Gerhard Engstler, der seit 1968 (zwischendurch beruflich bedingt in anderen Kapellen aktiv) der Blasmusik die Treue hält. Kürzlich ins Kreisseniorenorchester übergewechselt, war Anton Hepp von 1953 bis 2001 Mitglied der Ebenweiler Kapelle, in der auch Georg Ziegler seit 1959 bis heute spielt. Coppers würdigte die Bedeutung der Musikkapellen im kulturellen Leben der Gemeinde und dankte den Geehrten für ihr jahrzehntelanges Engagement. Mit „Jubelklänge“ von Ernst Uebel in einer symphonischen Bearbeitung für Blasmusik schlossen sich die Musikkameraden Coppers’ Dank an.

„El Bimbo“, ein Schlager der 70er Jahre, leitete über zum Grußwort Bürgermeister Obermeiers, der dem Verein insbesondere für seine umfangreiche Jugendarbeit dankte. Etwa 60 Kinder und Jugendliche werden derzeit ausgebildet. Hohe Anerkennung zollte Obermeier auch den vielen Einsätzen der Kapelle bei kirchlichen und weltlichen Anlässen im Jahresablauf, die ohne musikalischen Rahmen viel von ihrem Glanz verlören. „Mit vollen Segeln“ von Klaus Strobel beschloss das Orchester das Programm – aber nur fast, denn das Publikum forderte stürmisch eine Zugabe, aus der dann sogar zwei wurden. (bz)