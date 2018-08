Besucher feiern Messe auf dem Brunnenhof

Seit 18 Jahren laden Diakon Fritz Hartmann und Pater Gerhard Seidler um den 15. August traditionell zu Mariä Entschlafung zum Kirchen- und Kräuterfest in den Brunnenhof ein.

Das Wiedersehen mit Freunden aus dem Vorjahr, gemeinsames Kräuterbuschen-Binden am Samstagnachmittag, gute Gespräche am abendlichen Lagerfeuer und der Festgottesdienst im Grünen am Sonntagmorgen locken eine stetig wachsende Zahl von Gästen in die Idylle der sommerlichen Blütenpracht. Neben Klaus Mass, Generalvikar der Christ-katholischen Kirche in Deutschland aus München, waren dieses Jahr Oliver van Meeren, Pfarrer aus Saarbrücken, Professor Dr. Volker Schulte von der Hochschule für Wirtschaft im schweizerischen Brugg, und Pater Emmanuel Panzalovic aus Salem gekommen. Das Zusammensein mit Gleichgesinnten, Bereitschaft zum Zuhören, gegenseitiges Verständnis und Harmonie prägen diese Feste.

Als Diakon der Christ-katholischen Kirche hielt Volker Schulte die Festpredigt. Anknüpfend an die Lesung aus Genesis III, 9-20 über die Vertreibung aus dem Paradies, erzählte er von einer Reise ins Hochland Armeniens, wo in 3300 Metern Höhe archaische Felszeichnungen Zeugnis ablegen, dass das Streben nach Erkenntnis ein uralter Mythos der Menschheit ist, den alle Religionen kennen. Eigentlich beantworte unser Gewissen jede Frage nach Gut und Böse und rate in Demut zu täglichem Bemühen um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, zu Mäßigung gegenüber unseren Mitmenschen, und zur Tapferkeit, dieser inneren Stimme zu folgen.

Volker Schulte fasste seine Ansprache mit dem Pauluswort zusammen: „Dein Leben sei Glaube, Liebe und Hoffnung, die Liebe aber ist die größte unter ihnen“. Mit der Bitte „Herr versöhne alle Kirchen in Deinem Geiste für den Frieden in der Welt“ beschloss Pater Emmanuel den festlichen Gottesdienst. Nach Mittagessen, Kaffee und Kuchen klang der Tag mit Kräuterführungen von Pater Gerhard am Nachmittag aus.