Anschläge wecken Erinnerungen an Kriegserlebnisse

Sie befindet sich auf Rundreise durch die USA, als am 11. September 2001 die Anschläge verübt werden. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass das Geschehen nur ein Alptraum ist. Jetzt schildert SZ-Mitarbeiterin Brigitte Zirn, 75 Jahre alt, was wie erlebt hat:

Im Verlauf unserer Rundreise verbrachten wir die Nacht zum 11. September 2001 in Page am Lake Powell. Da wir im Urlaub nie einen Fernseher einschalten, erfuhren wir erst auf dem Weg zum Hotelfrühstück von den Ereignissen in New York – angesichts der Zeitverschiebung gegenüber der Ostküste lag der Anschlag kaum zwei Stunden zurück. Die Nachrichten waren noch verworren, im Abstand von Minuten wurden neue, noch erschreckendere Details bekannt. Fassungslos starrten Mitreisende, amerikanische Hotelgäste und Personal auf die Bildschirme im Foyer und in der Bar. Ich erinnere mich, dass ich mich an die sinnlose Vorstellung klammerte, alles sei nur ein Albtraum, eine Falschmeldung, eine Katastrophenübung. Kaum einer frühstückte, niemand protestierte wegen des Ausfalls der für den Vormittag gebuchten Rundflüge über den Grand Canyon. Unsere Wanderung am Nachmittag durch den Bryce Canyon schien die Gemüter etwas zu beruhigen.

Die unerschütterliche Schönheit dieser im Wechsel der Jahreszeiten in Jahrtausenden geformten Landschaft wirkte tröstlich. Auch die folgende Nacht in einer von Mormonen geführten Herberge – ohne Fernseher, ohne abstumpfende Wirkung alkoholischer Getränke – ließ Zeit zum Nachdenken und weckte in uns Älteren Erinnerungen an Kriegserlebnisse.

Am 14. September, hatten wir als individuelle Fortsetzung der organisierten Rundreise einen Flug von San Francisco nach Tucson gebucht um Freunde zu besuchen. Um 9 Uhr morgens hatten wir noch keine Information, ob unser Flieger zu den wenigen gehörte die starteten. Gegen Mittag kam endlich die Nachricht: Wir konnten fliegen. Im Flughafen herrschte Chaos. In der riesigen Abflughalle standen wir vier Stunden in der endlosen Schlange der auf die Abfertigung ihres Gepäcks Wartenden. Selbst unser Vordermann, ein an seinem Helm erkennbarer Düsenjägerpilot, musste seinen Seesack bis auf den letzten Slip ausräumen. Beim Anflug auf Tuscon rückte das Geschehene wieder sehr nahe: Wir überflogen ein riesiges Areal auf dem Hunderte ausgemusterte Militärflugzeuge vor sich hin rosten – Relikte einer Supermacht, die offenbar das Fanal in New York nicht verhindern konnte.

Unsere deutsch-amerikanischen Gastgeber in Tuscon luden zu Ehren der deutschen Gäste Freunde ein. Natürlich war der Terroranschlag Thema Nummer eins: Hilflose Angst, dass so etwas der mächtigsten Nation der Erde geschehen konnte, Ratlosigkeit angesichts der so nahe gerückten Gefahr – Terror war immer ein Problem ‚der anderen’ gewesen – Erbitterung und harsche Kritik an mangelnder Prävention durch die Regierung vonseiten eines hohen Militärs im Ruhestand, prägten die Gespräche.