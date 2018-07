Schulbus: Ortschaftsrat schließt Kompromiss

Für die Grundschüler in Dietmanns soll der der Schulweg sicherer werden. Diese Forderung verfolgen die Eltern der Kinder, die zwischen Ellwangen und Dietmanns pendeln, schon lange. Das Problem: Die Haltestelle liegt an der Durchgangsstraße, der L 265, und zwar kurz hinter einer Kurve. Um zur Schule zu kommen, müssen die Kinder bislang die Landesstraße queren.

Im vergangenen Sommer sah es zunächst so aus, als sei eine Lösung gefunden worden, als Eltern und Ortsvorsteher in Eigenregie die Zufahrt zur Schule bustauglich machten. So hätte der Bus direkt vor der Schule halten können, hätte aber dazu durch das Wohngebiet fahren müssen. Dieser Lösungsversuch scheiterte.

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, und der scheint erfolgversprechender zu sein. Der Dietmannser Ortschaftsrat hat in seiner jüngsten Sitzung folgenden Beschluss gefasst: Kinder, die von Dietmanns nach Ellwangen fahren müssen, sollen künftig weiter an der L 265 einsteigen – allerdings dann auf der Rathausseite, so dass sie die Straße nicht mehr überqueren brauchen. Kinder, die mit dem Bus von Ellwangen nach Dietmanns kommen, sollen am Grindbühlweg, auf der Höhe des Zugangswegs zur Friedrich-Schiedel-Halle, aussteigen.

Anwohner hatten Bedenken

Am Grindbühlweg ist nur ein Ausstieg, aber kein Einstieg geplant. Dafür fährt der Schulbus in den Grindbühlweg hinein und muss am Ende wenden. Diese Möglichkeit war früher schon einmal diskutiert worden. Seinerzeit hatte das Landratsamt Ravensburg die Genehmigung dafür verweigert. Inzwischen gebe es aber zumindest eine mündliche Zusage seitens des Landratsamtes, wie Ortsvorsteherin Monika Ritscher gestern auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung sagte. Bei der Verlegung der Schulbushaltestelle in den Grindbühlweg hatten Anwohner Bedenken geäußert, die auch vom Ortschaftsrat aufgenommen worden seien, so Monika Ritscher. Die nun geplante Verlegung sei keine optimale Lösung, „aber ein Kompromiss, mit dem ich sehr gut leben kann“. Weil die Kinder am Grindbühlweg aus- und vor dem Rathaus einsteigen, sei das Aufkommen an Schülern aufgeteilt.

Im Laufe dieser Woche soll nun beim Landratsamt Ravensburg der Antrag auf die Verlegung der Schulbushaltestelle gestellt werden.