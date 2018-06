Konzert zu Gunsten der Kirchenrenovierung

In der Pfarrkirche St. Ulrich und Margaretha in Dietmanns hat vergangenes Wochenende das Kirchenkonzert des Kirchenchors und Musikvereins aus Dietmanns stattgefunden. Jeder Besucher bekam zu Beginn einen kleinen Stein mit einem aufgemalten Gesicht überreicht. Das Motto des Konzerts war, die Kirche mit lebendigen Steinen zu füllen. Mit der „Olympic Fanfare“ eröffnete der Musikverein den Nachmittag, bei diesem Stück wurde die klangvolle Akustik der kleinen Pfarrkirche sehr deutlich. Nach dem „Canterbury Choral“ und dem „Adagio“, das vom Klarinettenquintett vorgetragen wurde, übernahm der Kirchenchor mit sechs kurzen Stücken. Zwischen den Gesangsstücken trug der Musikverein drei besinnliche Texte vor.

Der dritte Teil wurde durch das Brass Ensemble mit dem Stück „Trumpet Tune and Air„ eingeleitet. Mit dem Stücken „Fate of the Gods“ und „Eventide Fall“ beendete der Musikverein den offiziellen Teil des Konzerts. Pfarrer Stefan Maier bedankte sich bei beiden Vereinen für das Konzert zugunsten der Kirchenrenovierung. Gemeinsam wurde zum Schluss das Lied „Ins Wasser fällt ein Stein“ gesungen.