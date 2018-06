Von Deutsche Presse-Agentur und Julia Giertz

Der Landesrechnungshof stellt wegen erheblicher Mehrkosten den Standort für die neue Justizvollzugsanstalt (JVA) in Rottweil infrage. Das Land will dennoch daran festhalten. Dies sei dem Rechnungshof im Mai mitgeteilt worden, sagte ein Sprecher von Ressortchefin Edith Sitzmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart. Auch ein anderer von den Karlsruher Kontrolleuren ins Spiel gebrachter Standort komme nicht infrage.

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) sagte mit Blick auf den kürzlich bestimmten architektonischen Siegerentwurf für ...