Die Mai ist nach Dietmanns gekommen

Es gibt sie tatsächlich noch, die Glücksgriffe im Variete-Vielerlei, die bislang Unbekannten, die einem den Abend veredlen, die Künstler, die aus zwei Stunden Zeitvertreib beglückende 120 Minuten machen. „Adler“-Wirt Hierlemann wagt das Risiko, auch eher unbekannten Künstlern Gutes zuzutrauen und bot deshalb am Samstag der hierzulande nur Insidern vertrauten Berliner Chansonniere Mai Horlemann seine Bühne. Das erschien anfangs zuschauermäßig als ziemliches Risiko, zumal die hochaufgeschossene Dame durchaus nicht nur Wohlfühltexte im Repertoire hatte: „Ich weiß, ich bin oft ungerecht/und meine ‚Laune ist nicht nur morgens schlecht/Ich weiß, Du brauchst es mir nicht zu sagen/ich bin oft sehr schwer zu ertragen.“

Das geht nicht nur Damen aus Berlin Friedenau so – doch wohl kaum eine setzt es so gekonnt-präzise und mal zart, mal heftig interpretiert in Szene wie Frau Horlemann, die zwischen flapsig-blödelig („Ich tat es noch nie in einer Bar oder Disco. Ich hab immer Angst, dass man mich hört. Ich bin in der Beziehung völlig gestört“) und glasklar gegenwartskritisch pendelt. Vor allem die Beobachtung ihrer wohlstands-gestylten Umwelt („Ich will gar nichts hören von euren verwöhnten Gören“) trifft die Sachlage auf den Punkt – und dies wohl nicht nur in Berlin-Friedenau. Man muss den Mut haben, in den Spiegel zu schauen, um den nicht bloß witzigen, sondern oft auch bitteren Wahrheitskern der Texte goutieren zu können: „Wir sind nicht mehr 20, so ein Glück, wir woll’n doch voran und nicht zurück.“

Frau Horlemann, die nach längerer Babypause wieder zurück ist auf der Bühne, geht mir ihren neuen Liedern sicherlich nicht zurück. Den Slalom zwischen derb („Mit sicherem Gespür/kotzt er mir vor die Tür“) und einfühlsam-realistisch („Die Nacht war lang, feucht, aber fad“) meistert die Berlinerin virtuos mit Einfühlsamkeit und Zerrissenheit: „Komm, bitte geh und sei still/ und tu nichts, weil ich’s will.“

Mai Horlemann will vor allem eines: Überaus anspruchsvoll unterhalten, und diesem eigenen Anspruch wird sie auch völlig gerecht. Dass ihr Pianist Frank Helfrich zurückhaltend und umso eindrücklicher den Klangboden unter ihre feine Prosa legt, machte den Samstagabend endgültig zum richtigen Erlebnis, auch wenn es nur die kleine und nicht die ganz große Bühne („Wie soll ich übern roten Teppich laufen, wenn ich keine Geld hab, um mir Schuhe dafür zu kaufen?“) war. Die Begleitung Frank Helfrichs passte exakt, eine Portion Witz würzte das Ganze und die Texte („Wo sind denn die Zeiten hin? Ich war doch mal Gewinnerin?“) frästen sich nachhaltig ins Gedächtnis. Am Schluss des Samstagabends hatte sich dann auch der „Adler“-Saal zufriedenstellend gefüllt. Ein wohliges Gefühl für alle, für die Chansonniere, für den Wirt und vor allem für das Publikum. Glücksgriffe lohnen sich.