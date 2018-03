Eine Ortschaftsratssitzung ist in Diepoldshofen am Mittwoch, 25. Juni, geplant. Wie Ortsvorsteher Josef Mahler mitteilt, beraten die Räte dabei über Stellungnahmen zu Baugesuchen auf den Flurstücken 99 sowie 1106 und 1109. Zudem soll der Kaufpreis für den Bauplatz 98/4 festgesetzt werden, heißt es in der Ankündigung. Auf der Tagesordnung stehen zudem Bekanntgaben und Anfragen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaus Diepoldshofen.