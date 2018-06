In Diepoldshofen ist Benefizkonzert

Zur Finanzierung eines Flügels für das Frauenforum für Kunst und Kultur findet im Diepoldshofener Kunstcafé in der Galerie Dorothea Schrade eine Reihe von Benefizkonzerten statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

An diesem Sonntag, 20. April, spielt ab 11 Uhr Thomas Linder am Flügel und Andi Merk an der Gitarre.

Das Kunstcafé findet am jedem dritten Sonntag im Monat von 11 bis 13 Uhr in der Galerie Dorothea Schrade im alten Pfarrhaus in Diepoldshofen statt (außer im August). Dabei spricht laut Mitteilung ein Referent oder eine Referentin zu einem Thema, das im weiteren Sinne mit Kunst zu tun hat und als Grundlage der darauffolgenden Diskussion dient. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

www.frauenforum-ev.de