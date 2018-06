Unternehmensgruppe Waldner Platz holt sich Platz eins bei Mountainbiketour des SV Deuchelried

Es war nicht zu heiß und nicht zu kalt am letzten Sonntag, als das Mountainbike-Team des SV Deuchelried wieder Radfahrer von Nah und Fern auf die Piste lud. Und zum sich das 16. Mal jährenden Event kamen über 450 Teilnehmer. Sie alle sollten entführt werden zu bisher unbekannten Ecken unserer Region.

Sowohl die Auswahl der drei verschieden langen Strecken als auch die perfekten Wetterbedingungen machten Hoffnung auf einen gelungenen Tag. „Doch das Wichtigste ist, dass alle Teilnehmer wieder gesund ankommen,“ sagt der Organisationsleiter Reinhold Jocham vom Mountainbike-Team des SV Deuchelried. Auf die Frage, ob eine Erweiterung von ausgeschilderten Mountainbike-Strecken sinnvoll sei, meinte er: „Schon jetzt gibt es wunderschöne fahrbare Wege für Mountainbiker. Um sich mit Wanderern und anderen Naturliebhabern zu arrangieren fehlt jedoch noch eine gegenseitige Toleranz, die nur durch Rücksichtnahme beiderseits erreicht werden kann.“ Andere Teilnehmer zu dem Thema würden hingegen ein besser ausgebautes Netz speziell für Mountainbiker sehr begrüßen.

Um neun Uhr starteten dann die ersten Gruppen für die 80-Kilometer-Tour. Zusammen mit ihren Guides fuhren sie von Deuchelried los nach Neuravensburg über Niederstaufen und nach Scheidegg. Hier gab es die erste Verpflegung. Gestärkt umfuhren sie anschließend den Pfänder und kamen zurück nach Scheidegg. Von dort aus ging es über Mellatz zurück nach Deuchelried.

Die Radler der 50-Kilometer-Tour ließen die Pfänderschleife aus und fuhren von Scheidegg aus wieder direkt nach Deuchelried. Auch für Familien und Einsteiger gab es eine Strecke. Diese führte über Wangen, Ratzenried und an der Siggener Höhe vorbei. Um die Radfahrer auch körperlich bei Laune zu halten, warteten zahlreiche Helfer an verschiedenen Verpflegungsstationen und verteilten Müsliriegel, Bananen, Äpfel, Kuchen und Getränke.

Nach drei Stunden und 20 Minuten fuhren dann auch schon die ersten Teilnehmer der 50-Kilometer-Strecke in den Deuchelrieder Schulhof ein. Die Schnellsten, nach einer Tour von 80 Kilometern, waren nach vier Stunden und 45 Minuten am Ziel. Und auch wenn die Teilnehmer der Strecke von 25 Kilometern da schon eine ganze Weile bei Essen und Trinken im Schulhof saßen, blieb den später Eingetroffenen noch genug von dem frisch gekochten Essen. Denn Bewegung an der frischen Luft macht hungrig. Aus vier Gerichten konnte man sich aussuchen und so war für jeden Geschmack das Passende dabei. Für den Nachtisch gab es dann Kuchen in allerlei Variationen.

Krönender Abschluss der gelungenen Veranstaltung war die Verleihung der Farny-Hofgut-Trophy. Hier gab es Sachpreise der Brauerei Farny und der Mineralbrunnen Krumbach GmbH. Die Preise bekamen die sechs teilnehmerstärksten Gruppen. Schon seit Jahren belegt die Unternehmensgruppe Waldner Platz eins mit 99 Teilnehmern. Darauf folgt die SG Kißlegg mit 34 Teilnehmern. Der Skiclub Bad Wurzach war mit 30 Teilnehmern vertreten, die Ritzeflitzer aus Ratzenried mit 28, der SV Waltershofen mit 23 und die ProMSport-Gruppe aus Wangen hatte 20 Radler dabei.