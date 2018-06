Jazzklänge auf dem Dorfplatz

Die Musikkapelle Deuchelried lädt am Sonntag, 10. Juni, um 10.30 Uhr zum fünften Mal zu Jazzmusik mit Weißwurstfrühstück auf den Dorfplatz ein.

Wie die Veranstalter mitteilen, gilt der Wangener Jazztrompeter Stefan Sigg als feste Größe in der überregionalen Jazzszene. Er präsentiert mit seiner Big Band, Musiker aus der Region Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Jazz- und Unterhaltungsmusik vom Feinsten. Mit Gerd Leiprecht an der Trompete und Sophia Vey als Sängerin sind auch zwei Musiker aus der Musikkapelle dabei. Die rund zwanzig Interpreten möchten mit anspruchsvollen Arrangements, präzisen Bläsersätzen und einem großen Maß an Musikalität ihre Gäste begeistern, so Stefan Sigg. Als besonderes Angebot an Kinder steht laut Veranstalter ein Spielewagen zur Verfügung. Die Betreuung wird von den Jugendleiterinnen der MKD übernommen. Bei schlechter Witterung findet der Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus statt. Der Eintritt ist frei.