Musikverein lädt wieder zum Dorffest nach Christazhofen

Vom 16. bis zum 17. Juni veranstaltet der Musikverein Christazhofen zum fünften Mal in Folge ein Dorffest. Los geht es am Samstagabend um 20 Uhr mit der „Blasmusik Grenzenlos“. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm von traditioneller Blasmusik über bekannte Evergreens und Jazzmusik bis hin zu fetzigem Schlager seien sie weit über die „Grenzen“ hinaus bekannt, geht aus der Pressemitteilung hervor. Einlass ist ab 16 Jahren mit Partypass. Beim Frühschoppen am nächsten Morgen erwarte die Gäste ab 11 Uhr eine gute Mischung aus Blasmusik vom Musikverein Dietingen aus dem Landkreis Rottweil, sowie leckeres Essen und frische Getränke. Für die Kinder werde ein kunterbuntes Programm angeboten. Sie können sich dabei auch die Instrumente genauer anzuschauen. Bei guter Witterung findet das Dorffest auf dem Schulhof, bei schlechtem Wetter in der Turn- und Festhalle Christazhofen statt. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Mehr Infos finden sich online unter www.mv-christazhofen.de Foto: Musikverein