Der Musikverein Siggen veranstaltet am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Christazhofen wieder seinen „Stimmungswettbewerb für Blaskapellen“.

Auf der Bühne stehen werden die drei Musikkapellen aus Karsee, Scheffau und Wuchzenhofen. Jede Kapelle hat laut Pressemitteilung eine Stunde Zeit, mit einem bunt gemischten Programm aus Märschen und Polkas, Rock und Pop, Solis und Gesang, Show und Stimmung die Gunst des Publikums zu erringen. Mit einer kombinierten Auswertung von Lautstärkemessung des jeweiligen Beifalls und einer Publikumsbewertung wird am Schluss der Sieger ermittelt, bevor dann Musiker und Publikum gemeinsam in freundschaftlicher Atmosphäre feiern können.