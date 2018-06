Wie in vielen Gemeinden, so wurde am Wochenende auch in Argenbühl und speziell in der Ortschaft Christazhofen gefeiert. Der Musikverein hatte zur zweitägigen Dorfhockete in den Hof der Grundschule eingeladen.

Der Samstagabend bot Blasmusik vom Feinsten. „Grenzenlos“, seit Jahren mit einer Mischung aus Evergreens, Schlagern und Dixie bis hin zur traditionellen Musik aus Böhmen und Mähren unterwegs, ließ die gewünscht fröhliche Stimmung aufkommen. Der Sonntag war dann der Begegnung unter dem bunten Fallschirm vorbehalten. Essen und Trinken gab es reichlich.

Zum Frühschoppen spielte der Musikverein Dietingen auf. Und welcher Junge, welches Mädchen Lust dabei bekam, selbst Musik zu machen, konnte sich bei den Mitgliedern des Jugendblasorchesters beziehungsweise der Kapelle Christazhofen das passende Instrument zum Erlernen auswählen.

Spätestens um 17 Uhr leerte sich der Platz. König Fußball rief seine Fans an die Bildschirme. Gerne nahm man sich noch ein paar Kuchenstücke mit nach Hause, um sich die Zeit vor dem Fernseher zu versüßen.