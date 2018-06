14 Kinder feiern ihre Erstkommunion in Christazhofen

In einem frohen und festlichen Gottesdienst haben 14 Kinder am vergangenen Sonntag in der Pfarrei St. Mauritius Christazhofen ihre Erstkommunion gefeiert. Dies geht aus einer Mitteilung der Pfarrgemeinde hervor. Die Kommunionskinder sind Julia Aufmwasser, Silas Baldauf, Marco Boneberg, Amelie Buntag, Tony Alicia Dunkel, Marvin Ebenhoch (Siggen), Kiara Flory, Luca Kolb, Tim Kolb (Siggen), Marie Pantring, Laurin Rasch, Jule Reuchlin, Salome Rink und Robin Schupp (Enkenhofen). Foto: Foto Bucher