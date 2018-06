Völlig frei von Hungerhaken

Lebensfreude und geballte Frauenpower sind zurück: Bolsternang hat am vergangenen Freitag nach einem Jahr Pause wieder Frauenfasching im „Gasthof zum Schwarzen Grat“ gefeiert. Vor allem nachmittags war der Saal gesteckt voll mit heiteren Damen jeden Alters und vereinzelt amüsierten Männern. „Ich kann’s nicht glauben, dass der letzte Fasching schon zwei Jahre zurückliegt. Mir kommt’s vor, als wär der letzte vor zwei Wochen gewesen“, sagte Moderatorin Lydia Hodruß und sprach damit vielen Gästen aus dem Herzen.

Alle im Saal waren froh, dass sich das Team wieder aufgerafft hatte und acht sehr originelle Programmpunkte bot. Und wer zum ersten Mal da war, ließ sich direkt von der guten Stimmung der erfahrenen Gäste im Saal anstecken. Auf der Bühne ging es derweil lustig zu: Mit viel Sinn für Humor präsentierten die Organisatorinnen kurze Theaterstücke, Witze, Tänze und Lieder. Bolsternang hat vor allem in Sachen Schauspiel viel zu bieten: Ob als Pfarrer oder als Ehefrau (Rita Zeh-Heusohn), als „Fräulein Schakeliiiine“ oder als wohlgenährter Mann (Manuela Drexler) oder ganz streng als kritische Vertreterin des römisch-katholischen Frauenbunds (Ruth Keybach) – Ausdruck, Witz und Text passten zusammen.

Streit gab’s nur beim Schweinebraten: Tun’s nicht auch Nudeln mit Ketchup? Ist es ein zarter Rinderbraten oder ein verkochtes Gulasch? Und überhaupt: Wer kocht besser – seine Frau oder seine Mutter? Das kleine Lustspiel um den Pfarrer warf die Frage auf: Ist Zölibat ansteckend? Tosenden Applaus ernteten dafür die adretten Musikmädels mit ihren gesungenen Ansagen an alle Hungerhaken dieser Welt in „skinny“ Jeans (hauteng). Erstens: Jetzt schau doch nicht so bös! Zweitens: Lieber rund und g’sund! Und drittens: Schleich dich mit deiner fettreduzierten Nudelsuppe.

Langen Atem bewiesen „dia Leit vom Kirchenchor“ nicht nur beim Singen, sondern auch beim Feiern. Unter der Leitung von Martin Seitz präsentierte der rythmisch ausgeklügelte „Kir – chen – Chorvonbolsternang“ delikate Begebenheiten aus dem Nähkästchen. Hier kamen nicht nur Übernachtungen im Mittelgang des Reisebusses ans Licht, sondern auch Fehlgriffe beim Flirtverhalten: „Wir müssen geh’n, es ist kurz vor zehn, das Altersheim macht zu.“

Für große Verwirrung sorgte der Tanz in Schwarz und Weiß: Hier war überhaupt nicht klar, wem welches Bein gehört, warum das trotzdem passt und irgendwie doch nicht sein kann. Vielleicht lag es am Sekt, den Wirtin Marion fleißig ausschenkte, oder an der ausgelassenen Stimmung: Vielen Gästen war am Ende des Programms mit den flotten Tanzrunden zu Hits von „Atemlos“ bis „Aber bitte mit Sahne“ schwindelig vor Vergnügen: Hier wurde getwistet, geschunkelt und in einer Polonaise durch den Saal marschiert. Frauen tanzten mit Frauen, jung mit alt, dazwischen Kinder, Enkel, Perrückenzipfel und Federboas. Die Frauen aus Bolsternang machten es ihren Gästen viele Stunden herrlich leicht: Hier hat wirklich jeder Spaß, der am Fasching Freude hat. Foto: (stb)