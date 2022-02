Zwei Verletzte nach Unfall bei Rotheidlen

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstag um kurz nach 9.30 Uhr auf der B32 bei Bodnegg-Rotheidlen sind zwei Personen verletzt worden.

Ein Audi-Fahrer kam laut Pressemitteilung der Polizei auf seinem Weg nach Ravensburg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Kleinlastwagen eines 62-Jährigen zusammen. Der LKW wurde auf der Straße gedreht, sodass ein hinter dem Audi fahrender VW-Fahrer dem verunfallten Wagen nicht mehr ausweichen konnte.

Auto von der Straße geschleudert

Bei der Kollision wurde der VW des 64 Jahre alten Fahrers von der Straße geschleudert. Er sowie ein 20 Jahre alter Insasse im Audi wurden durch die Kollision leicht verletzt.

Da an der Unfallstelle nicht geklärt werden konnte, ob der 20-Jährige oder ein 21 Jahre alter Mitfahrer den Audi gelenkt haben, aber beide laut einem Atemalkoholtest leicht unter Alkoholeinwirkung standen, wurden beiden Blutproben entnommen.

Hoher Sachschaden

Die Ermittlungen zum Unfall dauern derzeit an. Alle drei Wagen mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 55 000 Euro, so die Polizei.