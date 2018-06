Wiedersehen mit Agnes Moosmann

„Die Gemeinde Bodnegg: die Lehenshöfe und Familien“ ist Titel eines Vortrags von Daniel Oswald, dem Vorsitzender Forschergruppe Oberschwaben e.V. am 20. Oktober in Bodnegg. Beginn ist um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bodnegg. Im Anschluss an den Vortrag wird Agnes Moosmann ihr neues Buchprojekt „Mein Almanach“ vorstellen.

Das Kloster Weingarten hatte neben den mächtigen Herrschaften wie der Landvogtei Schwaben oder dem Haus Waldburg-Wolfegg einen hohen Anteil an Grund und Boden, Häusern und Höfen in der heutigen Gemeinde Bodnegg. Durch die Säkularisation um 1805 wurden diese Lehenshöfe privatisiert. Im Vortrag geht es um diese Höfe im Raum Bodnegg. Erzählt werden auch persönliche Geschichten der einzelnen Bauern vor 300 Jahren.

Der 1971 geborene Ahnenforscher Daniel Oswald entdeckte während seiner inzwischen fast zehnjährigen Suche nach seinen oberschwäbischen Vorfahren deren Schicksale in den Archiven der früheren Graf- und Herrschaften. In diesem Zuge wurde auch eine frühere Ersterwähnung des Dorfes Inzigkofen bei Sigmaringen entdeckt. Es folgten in kurzer Zeit zwei Ortsfamilienbücher von Laiz und Blochingen im Kreis Sigmaringen. Zurzeit arbeitet er an einer umfangreichen Chronik zu den Hofinhabern des gesamten Gebietes des Klosters Weingarten.

Für die Erstellung dieser Hofchronik werden noch Ansichtsfotos von alten Höfen aus der ganzen Gemeinde Bodnegg gesucht, welche die Einsender auch wieder zurückbekommen werden.

Wer Fotos für die Hofchroniken zur Verfügung stellt, kann sie im Rathaus Bodnegg bei Ann-Kathrin Heine, Zimmer 18, im Rathaus Bodnegg abgeben. Die Fotos sollten mit Namen des Weilers, Familiennamen der heute darauf lebenden Familie, Fotograf und Jahr der Aufnahme versehen sein.