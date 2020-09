Wiedereinstieg in Kulturbetrieb bei „Bodnegg kulturell“

Die Kulturschaffenden des Vereins „Bodnegg kulturell“ steigen am Samstag, 19. September, wieder in den Veranstaltungsreigen ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Bühne des Dorfgemeinschaftshauses präsentiert sich um 20 Uhr zum zweiten Mal die Band „String Bean Party“ mit Serena Engel (Cello und Gesang) und Jared Rust (Gitarre, Ukulele, Gesang und Fußpercussion). Die Anzahl der Besucher ist begrenzt, es werden zugeordnete Sitzgruppen mit Abstand gebildet, für ausreichende Lüftung und Handdesinfektion werde gesorgt. Beim Einlass und auf Laufwegen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung notwendig. Der Kulturverein in Bodnegg bittet um Kartenreservierung per E-Mail an info@boku-bodnegg.de oder unter Telefon 07520/ 914270. Auf die Gesamtübersicht des Herbstprogramms verzichte man vorerst, da die kulturelle Zukunft etwas ungewiss sei, teilt der Verein mit. Weitere Infos und einzelne geplante Veranstaltungen des zweiten Halbjahres sind unter www.boku-bodnegg.de zu finden. Foto: Buku