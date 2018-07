Wie Senioren in Bodnegg leben wollen

Senioren in Bodnegg wollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben, versorgt sein und ihre Selbstständigkeit bewahren. Das ist das Fazit von sechs gut besuchten Informationsfahrten zu den unterschiedlichsten Einrichtungen für betagte Menschen. Die Ergebnisse wurden in einem Workshop erfasst, ausgewertet und in der jüngsten Gemeinderatssitzung dem Gremium vorgestellt.

Hans-Martin Brüll und Christa Gnann von der Steuerungsgruppe Quartier 2020 waren in der Gemeinderatssitzung zu Gast und erläuterten die Ergebnisse, die sich aus dem im Juni stattgefundenen Workshop ergeben haben. Bodnegg hatte sich zusammen mit dem Landkreis Ravensburg mit der Quartiersidee „Älter werden in Bodnegg“ an einem Wettbewerb des Ministeriums für Soziales und Integration beteiligt und 70 000 Euro für ihre eingereichte Konzeption gewonnen (die SZ berichtete mehrfach). Ein Teil dieses Geldes wurde jetzt dafür verwendet, um sechs Informationsfahrten für die Senioren durchzuführen.

Ganz unterschiedliche Betreuungsangebote konnten dabei besichtigt werden. Pflegeheime mit heimgebundenen Wohnungen, Spital- oder Tagespflege, Lebensräume für Jung und Alt oder ambulant betreute Wohngemeinschaften waren dabei und stießen bei den Bodneggern auf reges Interesse. „Es war interessant, die Leute, die dort wohnen und arbeiten und das Ganze mit Begeisterung tragen vor Ort kennenzulernen“, erklärt Hans-Martin Brüll, der den Vorsitz der Steuerungsgruppe übernommen hat. Das sei wie ein „Erlebnislernen“ und bei den Besuchern gut angekommen. „Die Kommunikation unter den Teilnehmern vor, während der Busfahrt und nach den Besichtigungen war eine ganz andere, als wenn man einen Referenten einlädt oder Prospektmaterial verteilt“, ergänzt Christa Gnann als seine Stellvertreterin.

Die Erkenntnisse aus diesen Besichtigungen wurden inzwischen in einem Workshop aufgenommen und bewertet. Die Fragestellung dabei war: Was kann ich mir für Bodnegg vorstellen und was möchte ich für mich persönlich? Während sich beispielsweise etliche der Befragten zwar für Bodnegg ein Pflegeheim wünschen, möchten nur etwa die Hälfe es auch für sich selbst nutzen. Umgekehrt ist es bei der Nachfrage der Lebensräume für Jung und Alt. Hier wählen knapp doppelt so viele dieses Angebot für sich selbst, als sie es sich für Bodnegg vorstellen. Ganz klarer Renner bei der Nachfrage waren die Tagespflege und die ambulant betreute Wohngemeinschaft beziehungsweise das betreute Service-Wohnen. Das favorisieren die Senioren gleichermaßen für sich selbst als auch für Bodnegg. Immens wichtig dabei sei allerdings auch die Finanzierbarkeit der Angebote. Außerdem möchten alle Befragten zentrale Orte der Begegnung und die Unterstützung durch die Gemeinde, um Selbstständigkeit zu behalten.

Gemeinderat muss entscheiden

Was daraus jetzt für Bodnegg konkret entsteht, wird der Gemeinderat zu entscheiden haben. Die Steuerungsgruppe, die sich zusätzlich zu ihren beiden Vorsitzenden aus vier kommunalen Gemeinderäten, katholischen und evangelischen Kirchengemeinderäten und Vertretern der Nachbarschaftshilfe zusammensetzt und beratende Unterstützung aus dem Landratsamt bekommt, hat die nächsten Termine schon festgelegt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Außerdem ist auch geplant, ihre Arbeit am Seniorennachmittag vorzustellen. „Wir verstehen die Rolle der Steuerungsgruppe zwischen Fachlichkeit und Gemeinderat, mit klärender Funktion und wollen als Beratergremium Empfehlungen geben“, so Brüll. „Ganz wichtig ist uns aber auch, die Bürger weiterhin mitzunehmen. Die Leute waren regelrecht begeistert und daraus entsteht Beteiligung“, ist er überzeugt.