Wie Bodnegg seniorengerecht werden will

Unter dem Motto „Bodnegg ist auf dem Weg zu einer seniorengerechten Gemeinde“ sollen angesichts der zunehmenden Zahl an Älteren und damit auch potentiell Pflegebedürftigen Antworten gefunden werden. Nachdem die Steuerungsgruppe sieben Monate Arbeit in das Projekt gesteckt hat veranstaltete die Gemeinde Bodnegg nun eine Einwohnerversammlung zum Thema Quartier 2020. Etwa 70 Interessierte folgten der Einladung.

Die Frage des Abends war: Was muss geschehen, damit Bodnegg für alte Menschen lebenswert bleibt oder werden kann? Steuerungsgruppenleiter Hans-Martin Brüll zeigte das Motto, die Ziele und den bisherigen Weg beim Projekt Quartier 2020 auf, die Demografie und ihre Folgen für Bodnegg und die Bodnegger „Betreuungs- und Pflegekette“. Wie aus der Pressemitteilung der Gemeinde hervorgeht, gibt es bereits Angebote in Bodnegg wie Gemeinwesenarbeit, Vereine, Nachbarschaftshilfe, Betreuungsgruppe, Pflegedienst und einige mehr. Es fehlen aber die klassischen Angebote wie Pflegeheim, Tagespflege oder ambulant betreute Wohngemeinschaften.

Bei den Erkundungsfahrten haben sich zuvor knapp 90 Bodnegger mehrere Projekte angeschaut, darunter unter anderem in Uttenweiler die selbst verantwortete ambulant betreute Wohngemeinschaft, in Pfullendorf die Tagespflege und in Vogt die Lebensräume für Jung und Alt. Wichtig war Bei allen Angeboten legten die Bodnegger Wert auf eine möglichst zentrale Lage, ein Raum für Begegnungsmöglichkeiten, eine gute Nahversorgung, möglichst lange selbständig sein können, Vernetzungs- und Kombinationsmöglichkeiten, die Unterstützung durch die Gemeinde und dass jeder seinen Bedarf auch finanzieren kann.

Bei einem Workshop informierten sich die Bodnegger über die unterschiedlichen Betreuungs- und Pflegeangebote und stimmten darüber ab, was sie sich für sich und Bodnegg wünschen. Das Fazit daraus und aus Expertenratschlägen war vorhandene Angebote auszubauen, bürgerschaftliches Engagement anzuregen, Ehrenamtliche zu fördern sowie Treffpunkte, Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebote zu schaffen. Dafür soll die Gemeinde ein passendes Grundstück zur Verfügung stellen und eine Wohnanlage bauen lassen, in der Senioren Wohngemeinschaften (privat, noch ohne Pflegebedarf) und betreutes Wohnen Platz haben sollen. Außerdem hieß die Empfehlung ein Seniorennetzwerk zu gründen und die Stelle eines Seniorenbeauftragten zu schaffen. Die neuen Seniorenbroschüren liegen nun im Rathaus zur Mitnahme aus.

In der kommenden Gemeinderatssitzung werden Hans-Martin Brüll und Christa Gnann die Handlungsempfehlungen und die Vorschläge der Bodnegger Bürger dem Gemeinderat präsentieren. Dann soll auch über das weitere Vorgehen beraten werden.