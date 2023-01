„Wer Wird Millionär“: Kerstin Jacob-Rauch spielt um drei Millionen Euro

Sie hat es geschafft: Kerstin Jacob-Rauch aus Bodnegg ist am Freitagabend im Finale der 3-Millionen-Euro-Woche bei „Wer Wird Millionär?“. Am Dienstagabend hat sie auf dem Kandidatenstuhl gegenüber von Günther Jauch 32.000 Euro erspielt und damit das Ticket ins Finale gelöst. Am Abend zuvor hat bereits ihr Lebensgefährte Benjamin Burg mitgespielt, er ist aber an der 2.000-Euro-Frage gescheitert.

Wir quizzen schon immer gerne und da wollte ich mal dabei sein. Kerstin Jacob-Rauch

Kurz vor Ende der Sendung am Montag konnte Kerstin Jacob-Rauch auf dem Kandidatenstuhl Platz nehmen und kam bis zum Sendeschluss zur 4000-Euro-Frage. Am Dienstagabend saß sie dann als erste Kandidatin wieder auf dem Ratestuhl bei RTL. Eine Strategie hat sie sich nicht festgelegt, sagt Jacob-Rauch im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit der Teilnahme bei „Wer Wird Millionär?“ erfüllt sich für sie einen Kindheitstraum. „Wir quizzen schon immer gerne und da wollte ich mal dabei sein“, sagt Jacob-Rauch. Schon mit ihrer Oma hätte sie „Wer Wird Millionär?“ im Fernsehen verfolgt.

Die Endsumme von 32.000 Euro qualifiziert sie für das Finale

Im Vergleich zum Vorabend nutzte Jacob-Rauch am Dienstag ihre Joker. Mindestens 16.000 Euro musste sie erspielen, um sich einen Platz im Finale am Freitag zu sichern. Auf die Endsumme von 32.000 Euro verhalf ihr Telefonjoker Gregor Lang-Wojtasik von der Pädagogischen Hochschule Weingarten. „Ich werde auf keinen Fall ins Blaue raten“, begründete Jacob-Rauch ihre Entscheidung zum Joker.

Da sie die Antwort der 64.000-Euro-Frage nicht wusste, beschloss Jacob-Rauch an dieser Stelle aufzuhören. Aufgrund der 3-Millionen-Euro-Woche hat sie am Freitag Chancen auf den Gewinn von drei Millionen Euro. Wer in den Sendungen vom 2. bis 5. Januar mehr als 16.000 Euro bei „Wer Wird Millionär?“ gewinnt, hat ein Ticket ins Finale gelöst.

Wer auf den Stuhl will, muss seinen Gewinn aufs Spiel setzen

In der Finalrunde müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten dann einen Platz auf dem Ratestuhl erkaufen. Günther Jauch unterbreitet ihnen ein Angebot. Dieses richtet sich nach dem zuvor erzielten Gewinn. Wer bereits viel gewonnen hat, bekommt von Günther Jauch ein besseres Angebot.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen bereit sein, einen Teil ihres Gewinns für die Möglichkeit, die drei Millionen Euro zu gewinnen, aufs Spiel zu setzten. Als Alternative können sie ihr bereits gewonnenes Geld behalten und nach Hause gehen.

Am Donnerstag nimmt zudem eine weitere Person aus der Region am 3-Millionen-Euro-Spezial bei „Wer Wird Millionär?“ teil und hat Chancen auf die Rekordsumme.