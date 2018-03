Die Theatergruppe des MGV Bodnegg spielt ab Freitag, 2. März, in der Festhalle das Stück „Wer schön sein will muss leiden“. Es handelt laut Pressemitteilung von einem Paar, das einen Landgasthof mit Stallungen führte, nun modernisiert hat und mit einer Schönheitsfarm voll im Trend ist. Die Chefin ist die treibende Kraft. Der alte Knecht, schrecklich geplagt von einem schweren Fall von Hämorrhoiden, ist von der Chefin zum „Chef-Portier“ befördert worden. Zwei etwas dubiose aber sympathische Kerle, die sich ihren Unterhalt an allein stehenden Damen verdienen, kommen durch einen Zufall in die Rolle des längst überfälligen Schönheitsgurus, der wegen einem Skiunfall verhindert ist. Der Guru-Doktor soll auf ganz natürliche Weise Verjüngung und Schönheit erzielen. Die beiden Halunken haben sehr kreative Ideen – Bewegung, Bewegung und Natur pur. Die „Patienten“ Chantalle, mit spitzem Mund wegen einer Hyarulonüberdosis, Silly mit einem permanenten Grinsen (zu viel Facelifting), Carola mit übergroßen Lippen (zu viel Botox) und einem Busen, der seitlich das Weite sucht, erfahren ganz neue Behandlungsmethoden. Gespielt wird am 2. März um 14 Uhr (Kinder - und Seniorenvorstellung) und um 20 Uhr, sowie am 3., 9., 10., 16. und 17. März jeweils um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 16. Februar, von 15 bis 19 Uhr vor Ort im Feuerwehrhaus. Telefonische Reservierungen werden an dem Tag erst um 17 Uhr entgegengenommen. Ansonsten sind sie montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr unter Telefon 01520/5603341 möglich. Foto: Veranstalter