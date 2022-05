Welt Café ist „Pferdefreundliche Gaststätte“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Pferdefreundliche Gaststätte“ heißt die Aktion des Vereins „Wanderreiten in Oberschwaben bis zum Bodensee“, die im März angelaufen ist. Was steckt dahinter? Mit der Aktion möchte der Verein nicht nur die Pferdefreunde der Region vermehrt zu Aus- und Wanderritten und Kutschfahrten anregen. Zugleich soll die heimische ländliche Gastronomie unterstützt werden. Der Verein kennzeichnet dazu mit einer eigens entworfenen Tafel Gasthäuser in Oberschwaben als „Pferdefreundliche Gaststätte“, deren Betreiber Wanderreitern, Freizeitreitern und Kutschenfahrern gerne eine gemütliche Pause anbieten wollen. Einer der ersten Gastgeber in der Region ist Ottmar Rupp mit dem Welt Café in Bodnegg. Seit wenigen Tagen prangt die Tafel „Pferdefreundliche Gaststätte“ gut sichtbar am Café-Eingang. Sechs Pferde können gleich nebenan sicher an stabilen Ringen angebunden werden. Die Reiter selbst sitzen in unmittelbarer Nähe ihrer Pferde und genießen die Pause. Martin Stellberger vom Verein „Wanderreiten in Oberschwaben bis zum Bodensee“ überbrachte der Familie Rupp die Tafel, die sogleich fachkundig angebracht werden konnte. Der Aufwand ist für die Bodnegger Gastgeber überschaubar, trägt aber dazu bei, den Bekanntheitsgrad ihres Welt Cafés zu steigern. Familie Rupp vom Welt-Café in Bodnegg ist für ihr soziales Engagement für die sogenannte Dritte Welt bekannt. Insofern tragen auch die Pferdefreunde mit ihrem Besuch zur sozialen Förderung benachteiligter Menschen in armen Ländern bei.