Wechsel im Bodnegger Gemeinderat: Hirscher folgt auf Decker

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bodnegg ist ein kleiner personeller Wechsel vollzogen worden. Laut Mitteilung ist das bisherige Ratsmitglied Laura Decker Ende März aus der Gemeinde weggezogen, weswegen sie automatisch aus dem Gremium ausscheidet. Nachrücker ist Lukas Hirscher, der im Anschluss an die Verabschiedung eingesetzt wurde.

Bürgermeister Christof Frick brachte in seiner Ansprache sein Bedauern zum Ausdruck, dass der Bodnegger Gemeinderat nicht nur eine junge und sehr engagierte Gemeinderätin verliere, sondern auch der Frauenanteil im Gremium um satte 50 Prozent reduziert werde. Decker, die bei der Kommunalwahl im Mai 2019 für die Wählervereinigung „Mensch und Umwelt“ die meisten Stimmen im Gremium das viertbeste Stimmenergebnis erzielt hat, habe sich während ihrer kurzen Amtszeit intensiv in der Arbeit des Gemeinderats engagiert und dabei insbesondere im Bereich Jugend, Soziales und Kultur eingebracht.

Mit ihrem Nachfolger, dem 23-jährigen Lukas Hirscher, habe die Jugend Einzug in das Gremium halte, wie Bürgermeister Frick betonte. Auch habe Hirscher keine Scheu vor ehrenamtlicher Arbeit, was er in der Vergangenheit insbesondere in der Jugendarbeit und in der Freiwilligen Feuerwehr unter Beweis gestellt hat.