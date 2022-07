Vorstandswechsel bei der Kolpingfamilie Bodnegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Alles hat seine Zeit.“ Mit diesen Worten übergab Eugen Abler nach 41 Jahren das Amt des 1. Vorsitzenden der Kolpingfamilie Bodnegg an Clemens Bock und somit in jüngere Hände.

Ob alleine oder zusammen mit seinem Vorstandsteam sorgte er dafür, dass Kolping sowohl bei der Kirchengemeinde als auch bei der politischen Gemeinde immer präsent war.

Gemeinsam hatte er die vielen Jahre mit den Kolpingmitgliedern gearbeitet, Feste gefeiert, um verstorbene Mitglieder getrauert und auch an jene Menschen in Deutschland oder in der Einen Welt gedacht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Eugen Abler war seit seinen Jugendjahren schon immer von den Ideen Adolph Kolpings, der sich um andere Menschen kümmerte, überzeugt und dessen Wort: „Wer redlich das Gute will, dem hilft Gott!“, war ihm stets Leitbild.