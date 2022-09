Tipps und Infos zum Energiesparen und zu Nachhaltigkeit

Die Gemeinde Bodnegg lädt von Samstag, 17. bis Freitag, 23. September, zu den Bodnegger Nachhaltigkeits- und Energiewendetagen ein. Dabei gibt es verschiedene Aktionen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Energie und Umweltschutz, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren.

Mit „Reparatur und Kaffee“ geht es am Samstag, 17. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr im Werkraum der Lindenschule los. Dabei können Interessierte ihre Geräte reparieren lassen. Denn: Jedes reparierte und weiter benutzte Gerät spare Energie und Ressourcen, die zur Herstellung eines neuen Gerätes benötigt werden würde, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung weiter.

„Vielfalt säen – Zukunft ernten“ lautet der Titel eines kostenfreien Vortrags, der am Dienstag, 20. September, um 19 Uhr in der Bücherei in Bodnegg stattfindet. Patrick Kaiser stellt die Erhaltungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Pflanzenvielfalt am Beispiel von Gemüse vor. Mit seiner Saatgutinitiative „Tatgut“ vermehrt und erhält er eine große Anzahl historischer Sorten und Gartenraritäten.

Beim „Markt der Möglichkeiten“ am Freitag, 23. September, gibt es von 9 bis 12 Uhr auf der Dorfstraße beim Wochenmarkt unter anderem Informationen und Tipps zu Nachhaltigkeit und Energiewende von den Mitwirkenden. So sind zum Beispiel die PV-Scouts des Energiebündnisses eb2bw vor Ort und helfen Interessierten, ihr Dach zum Kraftwerk zu machen. Was gibt es heute zu essen? Das Team des Frauenbundes gibt Tipps und Anregungen zu regionaler und saisonaler Kost, die lecker schmeckt. Die Sameninitiative Tatgut informiert, wie mehr Vielfalt in die Gärten gebracht werden kann.

Zudem sammelt die Gemeinde Bodnegg wieder Brillen und Handys und hält ein Energiequiz bereit. Der Naturkindergarten Katzennest präsentiert sich mit Fotos und Mitbringseln. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, selbst Natur-Tattoos zu gestalten und eventuell Ofenanzünder zu erwerben. Es singt der Grundschulchor des Bildungszentrums unter Leitung von Maria Müller. Der Interkulturelle offene Frauentreff bietet selbstgenähte, nachhaltige Upcycling-Beutel für den Obst- und Gemüseeinkauf an. Bodnegg Mobil informiert über sein Angebot. Die AG Energie und Umwelt gibt Tipps zu Nachhaltigkeit und Energiesparmöglichkeiten. Mit dem Energiefahrrad können die Besucher selbst Strom erzeugen und sich eine LED-Lampe „erstrampeln“. Außerdem stehen Elektroauto und E-Lastenrad zur Besichtigung bereit. Die Lindenschule, das SBBZ, stellt das Projekt „essbarer Schulhof“ vor. Dabei wird gesundes Obst und Gemüse für die Schulküche selbst angebaut.