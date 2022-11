Virtual Reality am BZ Bodnegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung bietet auch an Schulen beeindruckende Möglichkeiten, um im Unterricht methodisch und didaktisch neue Wege bei der Vermittlung von Lerninhalten zu gehen. In diesem Zuge ist das Bildungszentrum Bodnegg in der Realschule und der Werkrealschule derzeit dabei, den pädagogisch sinnvollen Einsatz von Virtual Reality im Unterricht zu erproben. In Zusammenarbeit mit der Firma Betzold fanden hierzu in verschiedenen Klassen Workshops mit VR-Brillen statt. Foto: F. Fischer