Viele Anbieter beim achten Bodnegger Nachhaltigkeitstag

Viel geboten war am Freitag, 23. September, beim Nachhaltigkeitstag 2022! Die PV-Scouts berieten die Interessierten zu PV-Anlagen und den ausgestellten Balkonmodulen (für die es in Bodnegg sogar eine Förderung gibt, siehe Homepage), der Frauenbund gab Tipps zur Verwendung von saisonalen und regionalen – und damit klimafreundlichen – Lebensmitteln und Patrick Kaiser vom Verein tatgut stellte Sämereien von alten Gemüsesorten vor und machte in seinem Vortrag darauf aufmerksam, wie wichtig der Erhalt der alten Kultursorten ist. Neben der Brillen- und Handysammlung wartete ein Energiequiz beim Stand der Gemeinde auf die Mitmacher. Es gab tolle Preise zu gewinnen: der Verkehrsverbund bodo hatte Einzel- und Gruppentageskarten gesponsert. Herzlichen Dank dafür!

Der Naturkindergarten „Katzennest“ präsentierte sich mit schönen Fotos, der Grundschulchor sang unter der Leitung von Maria Müller, „Tragesack und Wickelpack“ informierte zu Babytragehilfen und modernen, waschbaren sowie dadurch nachhaltigen Stoffwindelsystemen. Stoffbeutel zum Gemüse- und Obsteinkauf bot der Interkulturelle Offene Frauentreff an und es gab ebenfalls spezielle Brotbeutel zum längeren Frischhalten. Der Verein „Bodnegg mobil“ (bomo) informierte über sein Angebot und die AG „Umwelt und Energie“ gab Tipps zu Nachhaltigkeit und Energiesparmöglichkeiten. Zudem standen ein Elektroauto und E-Lastenrad zur Besichtigung bereit und man konnte sich mit dem Energiefahrrad eine LED-Lampe erstrampeln. Die Lindenschule, das SBBZ stellt sein Projekt „Essbarer Schulhof“ vor – mit diesem Projekt haben sie auch schon den Bildungspreis der baden-württembergischen Würth-Stiftung gewonnen!