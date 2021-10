Verletzt nach Unfall

Etwa 13 000 Euro Sachschaden und ein verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Ein 36-jähriger Ford-Fahrer fuhr im stockenden Verkehr auf Höhe von Landstraß auf einen vor ihm fahrenden BMW auf, wie die Polizei berichtet. Er verletzte sich dabei leicht und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Der Wagen sowie der BMW des 79-jährigen Fahrers vor ihm wurden von einem Abschleppdienst geborgen.