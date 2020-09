Unfall deckt Unfallflucht auf

Leichte Verletzungen haben am Donnerstag gegen 8 Uhr zwei Unfallbeteiligte bei einem Auffahrunfall auf der B 32 Höhe Kofeld, das teilt die Polizei mit.

Eine 19-jährige Opel-Fahrerin musste wegen eines Gegenstands auf der Fahrbahn abrupt abbremsen. Ein direkt hinter ihr fahrender 46-jähriger Autofahrer konnte noch rechtzeitig anhalten. Ein 53-jähriger in einem VW erkannte die stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr auf das Auto des 46-Jährigen auf und schob diesen auf den Opel der 19-Jährigen.

Der 53-Jährige und die 19-Jährige erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der geschilderte Unfallhergang nicht zum vorhandenen Spurenbild passt. Sie konnten ermitteln, dass ein weiterer Fahrzeugfahrer am Vorabend an dieser Stelle von der Fahrbahn abgekommen war und ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten beschädigt hatte. Dieser Fahrer hatte sein Kennzeichen am Unfallort verloren, wodurch er schnell ermittelt werden konnte.

Der 28-Jährige wollte den Unfall am nächsten Tag selbstständig der Gemeinde melden. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.