Trotz Schnee: Bodnegger Narrensprung findet statt

Der Narrensprung in Bodnegg wird am Sonntag, 13. Januar, wie geplant stattfinden. Die Bodnegger Narrenzunft hat beschlossen, die Veranstaltung trotz der großen Schneemassen durchzuziehen. Mitglieder und Helfer sind nun damit beschäftigt, die Ortsmitte von Schnee zu befreien. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

„Wir haben uns mit dem Bürgermeister und dem Bauhof zusammengesetzt und lang diskutiert“, sagt Zunftmeisterin Sylvia Uber. Schließlich sei der Entschluss gefallen, den Narrensprung nicht abzusagen. „Wir finanzieren uns aus den Einnahmen aus dem Plakettenverkauf und von den Verpflegungsständen“, so Uber. „Wenn wir das jetzt absagen, sind wir pleite.“ Außerdem sollen die Schneefälle am Freitag nachlassen.

Damit der Narrensprung, zum dem rund 60 Zünfte und Musikgruppen erwartet werden, stattfinden kann, helfen jetzt alle zusammen, berichtet Sylvia Uber: „Der Bauhof tut, was er kann, um den Schnee aus dem Ort rauszubekommen, und auch befreundete Zünfte helfen tatkräftig. Wir haben allen gesagt, wer eine Schneeschaufel hat, soll sie mitbringen.“

Wildparker werden abgeschleppt

Da die Zunft nicht, wie geplant, Wiesen als Parkplätze zur Verfügung stellen kann, wird das Parken am Sonntag schwierig werden. „Die Dorfmitte ist natürlich gesperrt, und wild Parken ist verboten, da wird abgeschleppt“, sagt die Zunftmeisterin. „Wir bitten deshalb die Besucher aus Ravensburg und Wangen, mit dem Bus zu fahren.“ Der Netto-Parkplatz in Rotheidlen werde geräumt und stehe für die Busse der teilnehmenden Zünfte zur Verfügung. Wer den Fußweg von dort nach Bodnegg auf sich nehmen will, kann auch dort sein Auto parken. Sie hoffe, dass trotz der widrigen Bedingungen viele Gäste den Weg nach Bodnegg finden, um die Zunft zu unterstützen, so Uber.

Der für Samstag, 12. Januar, geplante Narrensprung in Neuravensburg ist wegen der aktuellen Wetterlage abgesagt worden. Zu dieser Entscheidung kamen Beteiligte bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwochvormittag. Eine 100-prozentige Sicherheit und ein reibungsloser Ablauf seien nicht zu gewährleisten, teilte die Zunft mit.