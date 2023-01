Tesla prallt gegen Trafostation

Die Beschleunigung ihres Teslas hat offenbar eine 24-Jährige am Mittwochabend unterschätzt, als sie in der Eichelstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde.

Die Fahrerin des Elektrofahrzeugs befuhr laut Polizei die Eichelstraße, als sie den Wagen stark beschleunigte. Sie wurde dadurch wohl so stark in den Sitz gedrückt, dass sie sich den Kopf anschlug und in der Folge die Kontrolle über den Wagen verlor. Dieser schanzte über einen Bordstein, schleuderte über das Bankett und prallte wuchtig gegen die Trafostation neben der Straße. Durch die Kollision entstand an dem Auto Totalschaden von rund 60.000 Euro. Der Schaden an der Trafostation wird genauso hoch eingeschätzt.

Ein 28 Jahre alter Mitfahrer im Tesla wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin sowie eine weitere Person im Tesla wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das THW war zur Absicherung der Trafostation mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.