Türen eines Autos zerkratzt

Große Kratzer hat eine 48-jährige Frau in Bodnegg am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr an ihrem Auto entdeckt. Der VW Touran, der auf dem Parkplatz am Pfarrweg unterhalb des Friedhofs abgestellt war, wies laut Polizei an beiden rechten Türen Beschädigungen auf, die vermutlich durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Personen, die am Montag zwischen 6.45 und 15.15 Uhr Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529/971560 aufzunehmen.