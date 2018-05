Stromausfall in Bodnegg und Grünkraut

Das Unwetter am Mittwochabend hat kurz vor 21 Uhr für einen großflächigen Stromausfall in den Gemeinden Bodnegg und Grünkraut gesorgt. Wie die Netze BW, eine Tochter des Energieversorgers EnBW mitteilt, war die Ursache dafür ein Baum, der nahe dem Bodnegger Ortsteil Wollmarshofen in eine 20 000-Volt-Freileitung gefallen war und dabei alle drei Leiterseile zu Boden gerissen hatte. Durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg gelang es den Monteuren, die Versorgung nach einer Dreiviertelstunde nach und nach wieder aufzubauen, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Um 22.38 Uhr waren die meisten Haushalte und Betriebe wieder am Netz. Länger gedulden mussten sich einige Anschlüsse, die aus vier Ortsnetzstationen nahe der Schadensstelle versorgt werden. Um zwei davon wieder ans Netz zu bekommen, war das Öffnen einer Trennstelle auf einem Gittermast erforderlich. Zwei weitere, die an einer Stichleitung hängen, mussten per Notstromaggregat versorgt werden. Informationen zu aktuellen Störungen findet man auch im Internet unter www.netze-bw.de.