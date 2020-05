Startschuss in Bodnegg für schnelles Internet

Doppelten Grund zur Freude vermeldet Bodneggs Bürgermeister Christof Frick beim Thema schnelles Internet: Zum einen sei das Breitbandnetz vom Nelkenweg bis Wollmarshofen an den Netzbetreiber Netcom BW übergeben worden. Zum anderen sei Bodnegg die erste Gemeinde in ganz Deutschland, die Fördermittel aus dem Bundesprogramm abgerufen hat.

„Herzstück“ steht

Bisher habe es für den Breitbandausbau nur Landesmittel gegeben, erklärt Frick. Jetzt gebe es finanzielle Unterstützung auch vom Bund. Bodnegg habe für das aktuelle Projekt eine Kombination aus Bundes- und Landesfördermitteln beantragt. So konnte „das Herzstück für eine spätere vollflächige, gemeindeweite Breitbandversorgung hergestellt werden“, freut sich der Bürgermeister. Dieses Herzstück besteht aus dem zentralen Glasfaserhauptverteiler, der auf dem gemeindeeigenen Grundstück neben dem Feuerwehrhaus steht.

Der Hauptverteiler solle nun schnellstmöglich mit Technik bestückt werden, um den versorgbaren Endkunden ein turboschnelles Internet zur Verfügung stellen zu können, kündigt Frick an. Dies sei ein erster Schritt zur Versorgung von bisher unterversorgten Gebieten mit gigabitfähigem Internet.

Enormer Kraftakt

„Nachdem nun der Grundstein für den Breitbandausbau in Bodnegg gesetzt ist, wollen wir entsprechend unserer finanziellen Möglichkeiten weitere unterversorgte Gebiete in Bodnegg ans Netz bringen“, stellt Christof Frick in Aussicht. Dies sei für eine Flächengemeinde wie Bodnegg allerdings ein enormer Kraftakt und werde sich zwangsläufig über die nächsten Jahre ziehen.

Für die Beantragung der Fördermittel und die Umsetzung des Projekts ist der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg zuständig. Dies in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bodnegg und dem beauftragten Ingenieurbüro Daeges.